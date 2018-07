Võrdõiguslane: vaesus on üksikema nägu, mehed ei pea nägema endise kaasa rahakoti sisu

"Meie ühiskond ei tohi pöörduda veel enam meestele õlalepatsutamise suunas – mida muud see elatisprobleemi tõstatamine tegelikkuses on? Lõviosa elatist maksvatest ning ka sellest kõrvalehiilivatest inimestest on mehed. Hämmastav on vaadata, kuidas leitakse rohkem empaatiat nende suunas, kes püüavad vastutusest kõrvale hiilida, kui nende suunas, kes topeltvastutust kannavad – mõlema vanema eest. Oodata, et lapsi peamiselt kasvatav vanem peaks lisaks hoolduskoormuse kandmisele hakkama tõestama tehtud kulutusi, tegelema raamatupidamisega ning dokumentide kogumise ja esitamisega, on naeruväärne," kommenteeris Birk.

Ta tõi näite, et niimoodi on totter tõestada kütusekulusid või näiteks hakata dokumenteerima seda, mitu grammi jahukotist kulus lastele ning mitu endale.

Probleemi ühe tahuna tõi ta välja ümbrikupalga. "Ka minu isiklik kogemus näitab, et reaalne palk võib olla väga erinev sellest, mis kontole päriselt laekub. Nimelt ümbrikupalk ei ole meil endiselt kuhugi kadunud kahjuks. Ning kahjuks on ka terve võrgustik inimesi, kes suisa soosivad elatisest kõrvalehiilimist ning aitavad võlglasel elatise maksmist vältida," jätkas Birk.

Küsimusele, kas senini kujutletud 280 € keskmise kuluna ühe lapse kohta kuus on tema hinnangul realistlik määr, millest elatise nõudmist üldse alustada, vastas ta jaatavalt.

"Eks keskmine koosneb erinevate summade jagatisest, mis tähendab, et pereti need numbrid kindlasti erinevad. Elatist maksma pidavad inimesed aga tihti ei arvesta sellega, et lapse kasvatamisega seonduvad “kuluartiklid” on väga erinevad – alates eluasemest, söögist, veest, elektrist ja kütusekuludest lõpetades laagrite ning trennide-huviringidega," lõpetas Birk.

Tema hinnangul on see osa lapsevanemaid vähemuses, kes leiavad, et nende elatisrahasid ei kasutata sihtotstarbeliselt. Ta siiski leidis, et kui tõepoolest on vajadus ning kahtlus, et vanemad pole võrdsed, siis tasub pöörduda kohtu poole.