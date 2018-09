Vooluta on veel 3800 elektrilevi klienti. Elektrit peavad enam kui pooled ootama homseni www.DELFI.ee RUS

Foto: Karin Kaljuläte

Elektrilevi on alates eilsest tegelenud tormikahjude likvideerimisega ja täna kella 16:15 seisuga on elektrivarustus taastatud üle 10 000 majapidamisele. Vooluta on veel 3800 klienti.