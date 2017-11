Volikogu aseesimeheks sai 43 häälega IRL-i kandidaat Mart Luik, ülejäänud opositsioon seljatati Keskerakonna häältega

Täna kogunes esimest korda Tallinna linnvolikogu üheksas koosseis. Volikogu esimeheks valiti 41 häälega keskerakondlane Mihhail Kõlvart. Aseesimeeste valimisel sai ühe koha endale ka opositsioon, kuid juba olid opositsioonipoliitikud aseesimehe osas eri meelt - Reformierakond, sotsid ja EKRE soovisid kohal näha Ülle Rajasalu, IRL aga Mart Luike.

Reformierakond esitas omalt poolt aseesimehe kandidaadiks Ülle Rajasalu. Nende ideed toetasid allkirjaga ka EKRE ja sotsiaaldemokraadid. IRLi fraktsioon esitas aga oma kandidaadiks noorpoliitik Mart Luige.

IRLi fraktsiooni kandidaadi Mart Luige seisukoht aseesimeheks kandideerimisel on järgmine: "Kõik linna puudutavad olulised otsused tuleb tagasi tuua Tallinna volikokku. Linnavolikogu on linnavalitsuse tööandja, mitte kummitempel nagu see oli eelmise linnavolikogu koosseisu ajal".

"Kutsume ka teisi volikogu liikmeid toetama parempoolset poliitikat ja toetama suure juhtimiskogemusega Mart Luike," ütles IRLi fraktsiooni värske esimees Riina Solman.

"Veel kutsun kõiki ühiselt meeles hoidma, et volikogu liikmelisus ei ole mitte seisus või positsioon, mille juurde kuuluvad volikogu liikme tasu ja ülelinnaline parkimishüve, vaid see on linlaste huvide esindamise ja nende teenimise amet. See tähendab, et oma isiklikud huvid tuleb selles ametis tagaplaanile seada ja lähtuda tuleb eelkõige linlaste heaolust. Seda põhimõtet järgivad IRLi fraktsiooni liikmed ja ootame sama ka teistelt," rääkis Solman.

Mart Luik Foto: Kristen Michal

Volikogu aseesimeheks sai Mart Luik. Kolmikopositsiooni ridades tekitas see ootuspäraselt omajagu kibedaid tundeid: "Esimese Tallinna linnavolikogu koosolek tõi teadmise, et Keskerakonnaga on Tallinnas peale roheliste ka IRL. Hinnaks mõnetuhandene töökoht Mart Luigele," põrutas reformierakondlane Kristen Michal sotsiaalmeedias. "Meenub Abdul Turay. Ja Reinsalu üleskutse enne valimisi tugevast ja koostöövõimelisest opositsioonist. Punased roosid Kõlvartilt oma partneritele Luigele on kena kink partnerile igas olukorras. Puna palgel kestab neli aastat," salvab Michal.