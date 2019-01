Voka elanikud nimetavad tüdruku surmaga lõppenud õnnetust pankrannikul enneolematuks

Voka elanikud arvasid, et pankrannikule tara ehitamisel pole mõtet. Nad ei uskunud, et keegi selle jaoks raha annaks, samuti polnud keegi varem kuulnud taolisest õnnetusest.

"Mina isiklikult elan Vokal üle 50 aasta ja midagi sellist pole kunagi juhtunud. Sellel kohal pidasid inimesed piknikku. Seal kogunesid noored, aga kui populaarne see koht oli, on raske öelda. Ma tean seda peret. Tavalised inimesed. Tüdruk oleks sügisel kooli läinud. Poolteist või kaks aastat tagasi tulid nad Vokale tagasi, enne elasid Pärnus. Ma ei tea muidugi, kuidas see kõik toimus, aga olen kindel, et see oli traagiline õnnetus. Meil on kogu rannik selline. Seda tuleb lihtsalt silmas pidada ja olla väga ettevaatlik," ütles Voka elanik Elle.

Tema sõbranna Valve nõustus temaga ja lisas, et kohalikud elanikud on ranniku eripäraga harjunud, turiste sealkandis aga väga tihti ei käi.

Voka elanik Ivo arvas samuti, et tara ehitamisel pole mõtet, sest see oli traagiline õnnetus. Inimesed peavad ise olema ettevaatlikud. Eriti ohtlik on klint talvel, kui on lumine ja jäine.

Ivo ei leidnud, et Vokal oleks pankranniku tõttu ohtlik elada. "Mida sellega teha on? Meil on siin ka tiik, kuhu on võimalik uppuda. Meil pole varem selliseid tragöödiaid olnud, kuigi Ontika juures toimub neid pidevalt. Elan Vokal 40 aastat ja esimest korda juhtus midagi sellist," ütles Ivo.