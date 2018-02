Võimumängud Jõhvis - hooldekeskust kontrolliv Ossipenko valimisliit asendas edukalt keskust juhtinud naise ootamatult opositsionääriga

Jõhvi hooldekeskuse nõukogu, mida kontrollib Nikolai Ossipenko valimisliit, võttis kolmapäeval ootamatult maha Jõhvi hooldekeskuse senise juhi Messurme Pissareva ning pani tema asemele keskerakondlasest volikogus opositsiooni kuuluva liikme Arthur Sepperni.

Pissarevale heideti nimelt ette, et ta oli jätnud jaanuaris nõukogusse kinnitatud liikmed äriregistrisse kandmata, ent naise enda sõnul ei vasta see etteheide tõele, kirjutab Põhjarannik.

Pissareva sõnul on üldsegi imelik, et ühtäkki ei peeta tema juhtimisvõimekust pädevaks, kuid teisalt on sama nõukogu teinud talle ettepaneku jätkata juhiabina.

Jõhvis on sõlmitud koalitsioon kahe valimisliidu vahel - ühte juhib Nikolai Ossipenko ning teist Niina Neglason.

Neglasoni punti kuuluvate inimestegi sõnul on Pissareva tagandamine ootamatu. Näiteks võimukoalitsiooni kuuluv Kaia Kalvdvee sõnul on näha, et Pissareva ajal on keskuse olukord paranenud ja šokina tuli ettepanek ka hooldekeskuse ainsa Ossipenko valimisliitu mitte kuuluvale liikmele Liina Mihkelsonile, kes samuti Neglasoni nimekirjas volikokku kandideeris.

Volikogus on hääli juurde vaja

Novembris kirjutas Põhjarannik, et äsja sõlmitud 13-liikmelise toetusega kaotas ühe hääle juba esimesel volikogu istungil. Nüüd jäi 21 liikmelisel volikogul koalitsiooni toetuseks hõredalt 12 häält.

Koalitsioonist üle hüpanud Roman Graf ütles toona, et talle ei meeldi koalitsioon Ossipenkoga. "Arvan, et kui inimesed oleks enne valimisi sellisest koalitsioonist teadnud, olnuks valimisliidu nimekiri kümmekonna inimese võrra lühem ja valimistel oleks saadud 3-4 kohta, mitte 6," sõnas Graf Põhjarannikule.

Samuti opositsioonis olev reformierakondlane Aivar Surva lisas, et kui see koalitsioon peaks neli aastat vastu pidama, "siis hakkab Ossipenko oma firmadele raha pumpama". Tema sõnul on oluline jälgida, kas Ossipenko saab enda kätte kontrolli vallavalitsuse üle, eriti selles, mis puudutab majanduse poolt ja tegeleb hangetega.

Põhjarannik küsis nüüd Jõhvi hooldekesuse juhiks asetatud opositsionäärilt Arthur Seppernilt, kas tegemist võib olla katsega töökoha abil praegu volikogu opositsioonis oleva saadiku häält osta. Seppern ütles, et ta küll mõtles sellele ja küsis selle kohta ka Naberilt (Velli Naber on hooldekeskuse nõukogu liige, kes tegi Seppernile vastava ettepaneku - toim.). "Aga ta vastas, et miks sa kohe nii mõtled," ütles Seppern Põhjarannikule.

Mullu novembrist toetab Jõhvis koalitsiooni 12 häält. Neglason ütles toona Põhjarannikule, et ei taha lasta korduda olukorral, kus neil on volikogus napp enamus - 11 häält - et keegi hakaks manipuleerima. "“Me oleme seda elus näinud ega taha, et see uuesti nii läheks,” sõnas ta.