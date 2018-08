Võimalik varas või rahvaloendaja? Ääsmäel ja Laitses märgatud võimalik kelm osutus siiski küsitlejaks

Kolmapäeval andsid inimesed sotsiaalmeedias ning ka vahetult Delfi toimetusele teada, et Harjumaal on märgatud võimalikku kelmi, kes end rahvaloendajana esitleb. Asjasse sekkus politsei ning asja uurides sai selgeks, et tegemist pole pahatahlikku kavatsusi hauduva kambaga, aga tõepoolest rahvaloendajana.