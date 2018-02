Vladimir Velman: Venemaa rünnakuga hirmutamine võib viia selleni, et jäädakse riigist ilma

Keskerakonda kuuluva riigikogulase Vladimir Velmani arvates ohustab Eesti riigi püsimist Venemaalt tuleneva invasiooni asemel hoopis invasioonihirmu üleskütmine ja poliitikute ebaadekvaatsus ühiskonna ees seisvate probleemide käsitlemisel.

"Elame kahjuks sõjaka diletantismi ajastul, mille on tekitanud orjalik soov teenida uut suverääni Ameerika Ühendriike," ütles Velman ajalehele Stolitsa antud intervjuus, kommenteerides eelmisel neljapäeval ilmunud peamiselt Venemaad käsitlevat Välisluureameti raportit "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas". "Täna ohustavad Eestit enam tema poliitikud kui välised faktorid. Olen veendunud, et (Vene invasiooni) hirmu üleskütmine viib riikidevahelisete normaalsete suhete lõpliku katkemiseni," lisas ta.

Velmani hinnangul ei suudeta Eestis adekvaatselt ühiskonnas toimuvat tajuda ja see kujutab ohtu riigi püsimisele. "Ohuks on suutmatus näha ühiskonda kaine, intelligentse ning ausa pilguga. Ja sellest tulenevate seisukohtade eest ka seista." Ta lisas, et juba ammu ei oota ta ei "kompetentsetelt" asutustelt ega nende esindajatelt kainet arusaamist rahvusvahelisest olukorrast. "Ei mingi NATO või luureteenistus anna kodanikujulgust ühiskonnale, millel on orjalik hing."

Velman kommenteeris ka Eesti vabariigi 100. aastapäeva, mille olemuse tõlgendamist peab ta keeruliseks. "Ainus, mis on kindel, on see, et sada aastat tagasi kuulutati esimest korda välja iseseisev Eesti Vabariik. Ülejäänule sellel sajandil meie maal toimunule peavad hinnangu andma järeltulevad põlved."

"Interrinde tervitus Eesti Vabariik 100-ks? Keskerakondlane Velman teeb Eestit Vabariigi 100 aastapäeva maha Tallinnast makstud Stolitsa veergudel. NATO orjarahvale julgust ei andvat, ning Eesti ajaloo tõlgendamine seisab alles ees," kritiseerib Kristen Michal (Reformierakond) Facebookis.

"Tema enda suhtes jääb öelduga vaid nõustuda, taolised poliitikud on Eestile ohuks. Seltsimees vaatab aastapäeva praadi ja mõtleb, et rohelistele keskerakonna mehikestele vaenulikud NATO väed on Varssavi Pakti riikidesse sisenenud," lisab ta. "Keskerakonna valitsus veenab avalikkust juba mitmel näitel, et Eesti okupeeris ennast ise (võttes maksumaksja kanda okupatsioonikahjud) ning sõbrad on lääne asemel idas."