Vladimir Putinit õnnitleb tagasivalimise puhul president Kersti Kaljulaid, peaminister Jüri Ratas aga mitte

President Kersti Kaljulaid edastab tänase päeva jooksul oma õnnitlused Vladimir Putinile uueks ametiajaks tagasivalimise puhul. Peaminister Jüri Ratasel see plaanis pole.

"Sellise sündmuse puhul käib õnnitlemine elementaarse diplomaatilise viisakuse juurde," ütles Delfile presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. "Õnnitlus saab allkirja tänase päeva jooksul," täpsustas Linnamäe.

Küll ei kavatse Vladimir Putinile õnne soovida peaminister Jüri Ratas. Peaministri büroo juhataja Tanel Kiik põhjendas seda väljakujunenud kommetega. "See on tavapärane praktika," selgitas Kiik õnnitlemata jätmise põhjust. "Üldiselt on süsteem selline, et president õnnitleb presidenti ja peaminister peaministrit. Presidendid suhtlevad vastastikku," kirjeldas ta diplomaatilisi tavasid.

Eile kuulutati pärast valimisi Venemaal presidendiks järjekordselt Vladimir Putin. Kuigi ametlikult avaldatud toetushäälte arv on väga suur, süüdistatakse Putinit võidu tagamiseks ulatuslike valimispettuste korraldamises.