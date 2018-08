Visuaalsed raketiotsingud jätkuvad, kuid jätkuva ebaõnne korral võidakse sel nädalal otsingud peatada

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et kaitsevägi lõpetas laupäeval pärast põhjalikku kontrolli raketi otsingud Endla looduskaitseala senises piirkonnas tulemusteta. Raketiosi ega raketi maandumisele viitavaid asitõendeid ei leitud. Raketi võimaliku maandumiskoha otsinguid jätkatakse õhuväe lennuvahenditega.

"Kui otsingud ei osutu jätkuvalt edukaks, siis selle nädala lõpus tehakse otsus otsingute jätkamise otstarbekuses. Nagu öeldud - on võimalik, et rakett on soisel alal maapinda tunginud ja seda ei olegi võimalik leida. Praegu on otsustaud visuaalsete otsingutega jätkata," ütles kaitseväe pressiesindaja Aivo Vahemets täna Delfile.

Kui raketiosad ongi tõesti soisesse maapinda vajunud, ei ole Vahemetsa sõnul selgus ka selles, mil moel rakett sealt välja tuua. "Selleks, et arutada raketi väljatoomise meetodite üle, tuleb ta kõigepealt üles leida."

Delfi on avaldanud soovi ka intervjuuks, et uurida raketitükkide otsinguga seotud küsimusi, selgitamaks välja, miks võtavad otsingud nii kaua aega ja millisel juhul ei pruugi raketti üldse leidagi. Vahemetsa sõnul ei ole praegusel hetkel olemas lisainfot, et saaks avalikkusele rääkida raketi leidmisega seonduvatest küsimustest.