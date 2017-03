VISIIDIBLOGI: President Kaljulaid Soomes: Läänemere piirkonnas toimuv on sarnane külmale sõjale, siin ei ole midagi pahaendelisemat

Täna kohtub Eesti riigipea Helsingis Soome presidendi Sauli Niinistö, peaminister Juha Sipilä, Soome parlamendi spiikri Maria Lohela, Helsingi linnavolikogu esimehe Tuuli Kousa ja linnapea kohusetäitja Pekka Sauriga.

Kell 11.50 algab Soome ja Eesti presidendi ühine pressikonverents, mida saab jälgida siinse blogi vahendusel ja otsepildis Soome presidendi kodulehel.

Soomega on Eestil väga pikaajaline ja hea koostöö nii majandus- kui ka kultuurivallas. Kohtumised keskenduvad majanduskoostöö edasisele tihendamisele, seda eriti digivaldkonnas, energia- ja transpordi ühenduste osas ning teaduse ja hariduse valdkonnas. Arutatakse ka julgeolekuolukorda Euroopas ning Euroopa Liidu ees seisvaid väljakutseid.

President Kersti Kaljulaidi riigivisiit Soome

Eesti delegatsioon ja Soome kolleegid suundusid lõunapausile, seejärel asutakse teele Soome parlamenti.

Pressikonverents on lõppenud!

Kuidas tunnete Eesti turvalisuse olukorra osas seoses Trumpiga? Kaljulaid: NATO otsustas Varssavis, pakkuda heitutust vastavalt riskianalüüsile meie piirkonnas. NATO reageerib alati adekvaatselt, nii et me tunneme end NATO otsuste juures turvaliselt ja teame, et USA hoiab NATO-s oma juhtivat positisooni, nii et tunneme end üsna rahulikult. Ma muretsen ainult ühe teema pärast ja see on kommunikatsioon. Paljud on viimaste kuude jooksul kuulnud, nagu Läänemere piirkonnas oleks midagi korrast ära. Samas me näeme, et NATO seab üles vajalikul määral heidutust. See on väga sarnane sellele, mis toimus külma sõja ajal. Aga mingil põhjusel on maailm võtnud seisukoha, et ettevalmistusi tehakse millekski palju pahaendelisemaks. See pole kindlasti nii.

Eelmisel nädalal astus Soome parlament suure sammu, kui lubas samasoolistel paaridel adopteerida. Mida te sellest arvate?Niinistö: Ma olin vist esimene Soome poliitik, kellel sel teemal positiivseid sõnu oli öelda enam kui kümme aastat tagasi. Tähtis on, et pärast adopteerimist on inimesed võrdsed. Arutelu koht oli, kuidas samasooliste paaride abielu defineerida. Lihtsam oleks olnud seda suhet nimetada täiesti uue sõnaga. Kaljulaid: Me oleme Eestis võtnud samasooliste paaride suhete registreerimise suuna, see suund võib aidata ühiskondadel edasi liikuda. Ma võtan eeskuju Iirimast, kus ühe generatsiooni jooksul jõuti sellest, et geisuhe on kriminaalne tegu, kuni vabaduseni abielluda. Ma olen kindel, et kui sel teemal Eesti ühiskonnas avatult edasi arutame, samal ajal teiste riikide kogemusi vaatame, avatud meelt hoiame ja oma seisukohti rahulikult kujundame, siis saame aru, et inimestele saab anda juurde vabadusi, kui ei võta samal ajal kelleltki teiselt midagi ära. Rahulikult jõuame nii sinna, kuhu tahame jõuda.

Niinistö: Meil on siin sarnane nägemus. Soomel on kogemust erineval kiirusel liikumisega seoses eurole üleminekuga. Need võivad olla head näited, aga omal moel on need liidusiseselt erineval kiirusel liikumise näited. Ma olen nõus, et võimalus peab olema vaba, et kes kriteerimitele vastavad, saavad koostööd teha.

Kaljulaid: Ma alustaksin, sest töötasin kaua EL institutsioonides. Euroopal on olnud erinevad ajad. On riigid, kes töötavad koos rohkem, on neid, kes seda ei tee. Me peame meeles pidama, et kui Euroopa tahab olla arusaadav, siis on vaja üldiseid lahendusi. Kõik saavad järele jõuda omas tempos.

Kas olete mures turvalisuse pärast? Niinistö: Ma natuke juba turvalisusega seotud muredest rääkisin. Oleme mures globaalse olukorra pärast ja ka Läänemere piirkonna osas, seda ka Krimmi annekteerimise valguses. Püüame leida võimalusi, et pingeid maandada. Me pole nii teadlikud sellest, mida Washington mõtleb. Need asjad hoiavad meid ärkvel, aga ka töötamas -kuigi oleme väiksed - rahulikuma olukorra suunas.

Küsimuste voor.

Kaljulaid: Õnnitlen Soomet 100. sünnipäeval! On selge, et Eesti ja Soome riigid on järjest lähedasemad. eestlased vastavad tihti küsimusele, et kas lähed välismaale: "Ei, lähen lihtsalt Soome." See näitab, kui lähedaseks oleme muutunud. Peame aga administratiivselt lähemale üksteisele jõudma. Meie rikkus on meie ajutöö ja meie riigid peaksid "pead kokku panema".

Kaljulaid: Aitäh Soomele toe eest! Teeme mõlemad oma parima Euroopa Liidus, inimesed kipuvad unustama, mida head on EL teinud. Meid on 5000 miljonit, EL annab võimaluse riikidele ja inimestele. Loodan, et saame tugevamaks ja tugevamaks. Usun, et väike saab kasvada suuremaks.

Niinistö: Maailmas on palju juhtunud. Administratsioon Washingtonis on muutumas. Oleme kohtunud selle liikmetega. Ma arvan, et sõnum, mille Münchenis saime, oli üsna rahustav. Paljud ütlesid, et muutusi ei tule. Kokkuvõttes oli see väga tähtis konverents. Selle tulemusel ei näinud ma seda nii negatiivselt. Oli ka elemente, kus püüti teineteist mõista. Aitäh!

Niinistö: Milline liit on see, mis ei suuda inimeste turvalisust tagada. See on lähtekoht, kuidas Soome on aastaid toetanud koostööd ja oleme rõõmsad, et see praegu toimub. Läänemere piirkonna lennuruumi turvalisuse üle arutasime NATO riikidega, kus laua taga olid nii NATO kui ka Venemaa riigid. Saime teada, et NATOl ja Venemaal on mõnel teemal sama arvamus. Me pole seda ammu näinud. See on loodetavasti algus, et teada saada midagi suuremat. See kasvataks meie turvalisust.

Niinistö: Meie mõlema jaoks on elulise tähtsusega, et EL eksisteeriks ja me saaks vastuseid tuleviku kohta. Ma ütleks, et EL on tähtsam väiksematele liikmesriikidele ja peaksime oma elanikele meenutama, mida head nad ja me riigid on liidust saanud.

Sauli Niinistö: Tere pärastlõunat! On olnud suur au, et te külastate Soomet oma delegatsiooniga sel peoaastal, kui Soome tähistab oma 100. iseseisvusaastapäeva. Meie riikide suhe on kui venna ja õe suhe. Oleme õppinud koostööd tegema. Kõige tähtsam on teada, kuidas koostööd teha. See on tähtsamgi kui reaalsed asjad, mille osas koostööd teeme. Sest nii saab ka vastuseid tuleviku kohta, tulgu, mis tuleb. Nüüd ootavad meid ees veidrad ajad, asjad muutuvad järsult. Oleme näinud ELi muutumas. Nüüd, kui meil on ELi enim vaja, on see nõrgim kui kunagi varem. Üha enam riike märkab, et nüüd tuleb midagi teha. Nüüd peame uuesti liidu üles ehitama.

Pressikonverents algab iga hetk!

Kell 11.50 algab presidentide ühine pressikonverents, mida saab jälgida siinse blogi vahendusel ja otsepildis Soome presidendi kodulehel. Praegu kestab presidentide kohtumine, ajakirjanikud on kohapeal pressikonverentsi ootel.

Presidendid Kersti Kaljulaid ja Sauli Niinistö.

Seal nad on - meie ja Soome president ja nende abikaasad. President Kaljulaid ulatab saadud lillebuketi käsundusohvitserile.

Valvel ja valmis on ka eestlasi tervitavad Soome kaitseväelased.

Presidendilossi ette on rivistunud meie delegatsiooni liikmed.

Nüüd on kogu delegatsioon jõudnud kaldale, istuti bussi ja asuti sõitma presidendilossi poole.

Minister Palo oli laeva tugeva kõikumise tõttu sunnitud intervjuu katkestama.http://www.delfi.ee/a/77459358

Fotograaf kirjeldas tekkinud olukorda nii: "Keset merd laine aina kasvas ja kasvas kuni klaasid hakkasid kukkuma. Reisijad haarasid seintest ja postidest ning personal koristas põrandat. Üldine jutusumin jäi vaiksemaks mõnelgi läks nägu kaameks."

Kui laev kõvasti kõigutab, siis on kaval ka postist kinni hoida.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministerUrve Palo on heitnud pikalt, et merehaigus nii kergesti kimbutama ei pääseks. Mõistlik mõte!

Merel möllav torm on laeval omajagu segadust tekitanud. Klaasid purunevad ja iivelduse vastu võideldakse tablettidega.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=191908

President Kersti Kaljulaid oli alguses pikka aega eemal ning saabus sätituna VIP lounge'i, tundub, et temale torm suuremat meelehärmi ei valmista

Soome lahel möllav torm kõigutab Megastari päris tugevasti. Söögikohtades kukuvad nõud, paljusid reisijaid kimbutab iiveldus. Ka presidendi saatjaskonna mõned liikmed tunnevad end pisut merehaigena.

