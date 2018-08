Virumaal toimunud politsei kutsemeisterlikkuse võistlused võitis Kagu politseijaoskond

Esikoha saavutanud võistkonda kuulusid Taisto Paju, Erko Sibul, Kristo Lindsalu ja Dmitri Kulaga. Tubli teise koha omanikeks tulid abipolitseinikud, koosseisus Jaago Männiste, Illimar Reinbusch, Märt Tibar ja Agnes Pihlak. Auväärsele kolmandale kohale tulid Ene Muttika, Sergei Matotškin, Indrek Hindreus ja Over Lvov Jõhvi politseijaoskonnast.

Võistluste peakohtunik Ida prefekt Tarvo Kruup sõnas, et enam kui aasta aega ettevalmistusi sai väärika lõpu ning võistlused läksid igati korda. „Seadsime meeskonnaga eesmärgiks, et lisaks kutseoskuste proovile panemisele ning uute teadmiste omandamisele tutvustame võistkondadele Virumaad oma täies hiilguses ning võin kinnitada, et see kõik õnnestus väga hästi. Eraldi tooksin välja abipolitseinike väga hea soorituse. Nende saavutatud teine koht tõestab jällegi seda, et meie abipolitseinikud on samaväärsed turvalisuse loojad nagu kutselised politseiametnikud,“ sõnas Kruup.