Virumaal lekkinud rong jõudis vahejuhtumiteta Muuga kaubajaama

Täna hilisõhtul jõudis Virumaal lekkinud rongikoosseis 36 tsisternvaguni ja nelja poolvaguniga täiendavate vahejuhtumiteta sihtkohta, Muuga kaubajaama.

Kahe lekkinud tsisternvaguniga rong läbis teisipäeval Tapal asjatundjate komisjoni põhjaliku kontrolli, mille käigus avati tolli plommid ning kontrolliti üle põhjakorgid. Kontrolli tulemusel minimeeriti võimalike täiendavate lekete oht.

Rong asus Tapalt Muugale sõitma täna kell 21.30 ja liikus dispetšergraafiku alusel, mis tähendab, et Eesti Raudtee dispetšer kontrollis rongi liikumist. Tavapärasele rongimeeskonnale lisaks oli rongis EVR Cargo vaguni ülevaataja, et võimalikele tekkivatele ohtudele operatiivselt reageerida. Maanteed mööda liikus saateautoga kaasa EVR Cargo Tapa tehnohooldepunkti vanem-meister, kelle ülesanne oli kindlustada, et vajaliku tehnikaga asjatundlik abi jõuaks ohu ilmnedes kiiresti rongini.

EVR Cargo vedas kliendi poolt renditud vagunitega, mille omanik ega rendile andja EVR Cargo ise ei ole. EVR Cargo teostas veeremile enne vedu kõik ettenähtud kontrolliprotseduurid, kuid ei tuvastanud leket ega ka muid kõrvalekaldeid.

Täpsed andmed lekkinud kemikaali koguse kohta selguvad pärast kauba mahalaadimist Muugal.