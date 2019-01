Virumaal konfiskeeriti liiklusrikkujatelt aastaga 35 sõidukit

Sõidukeid konfiskeeriti joobes sõidukijuhtidelt ja juhtimisõiguseta sõitnud juhtidelt nii väärteo- kui ka kriminaalmenetluste raames. Konfiskeeritud sõiduvahendid müüakse oksjoni vahendusel.

„On positiivne, et politsei suhtub liiklusrikkumiste avastamisse ja nende toimepanijate tuvastamisse täie tõsidusega ning tegemist on prioriteetse valdkonnaga. Teisalt viitab konfiskeeritud sõidukite arv sellele, et osa sõidukijuhte suhtuvad jätkuvalt liiklusnõuete täitmisesse ükskõikselt, pannes ohtu nii iseenda kui ka kaasliiklejate elu, tervise ja vara, ega pea vajalikuks ka eelnevate rikkumiste ja karistamiste taustal oma liikluskäitumist muuta,“ sõnas Viru Maakohtu Narva kohtumaja kohtunik Merit Bobrõšev.

Merit Bobrõšev selgitas, et seadus ja kohtupraktika võimaldavad sõiduki konfiskeerimist juhul, kui on alust arvata, et sõidukijuht jätkab liiklusnõuete rikkumist, ja tavaliselt on konfiskeerimisotsustuse tegemiseks konkreetset isikut juba koduvalt, tihtipeale ka erinevate liiklusnõuete rikkumiste eest karistatud. „Seega ei saa praeguse pildiga rahul olla – tegemist on selgelt kõrge näitajaga,“ toonitas kohtunik.

„Arvestades seda, kui suurt ohtu kujutavad endast meie teedel ringi sõitvad joobes juhid, on sõidukite konfiskeerimine vaid üks meede paljudest, mida meie kõigi ohutuse huvides kohaldatakse. Selle kõrval on õiguskaitseasutused lisaks kriminaalkaristusele üha rohkem püüdnud suunata roolijoodikuid erinevatesse programmidesse, kus tegeletakse juba mitte tagajärje vaid põhjusega,“ sõnas Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Ene Timmi.