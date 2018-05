Viru vangla direktor lahkub ametikohalt

21. mail on viimane tööpäev Viru vangla direktoril Anu Möldril, kes naaseb omal soovil Viru vangla direktori asetäitja kohale taasühiskonnastamise alal.

"Viru vanglasse tulin ma sooviga anda oma panus süüdimõistetute taasühiskonnastamisele, et iga kinnipeetava karistusel oleks ka sisuline pool. Taasühiskonnastamine on vangla üks põhisuundi, kuid vangla direktorina ei saa ma kõikide muude oluliste ülesannete juures sellele jäägitult pühenduda," selgitas Möldri oma otsust direktori ametist loobuda. "Usun, et mul on direktori asetäitjana anda endast rohkem kui praegu," lisas ta.

Anu Möldri asus Viru vangla direktori ametikohale 1. detsembril aastal 2015. Möldri lahkumise järel läheb vangla juhtimine ajutiselt üle Viru vangla järelevalveosakonna juhataja Villiam Linderile.

Viru vangla direktori ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja konkurss.