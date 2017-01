Viru jalaväepataljonis Jõhvis on 36 ajateenijat gripikahtlusega haiglas

Jõhvis asuvat Viru jalaväepataljoni tabas gripilaine, mis on rivist välja löönud 36 ajateenijat.

1. jalaväebrigaadi pressiesindaja Sander Mändoja sõnul on 15 ajateenijat laatsaretis ja ülejäänud on kasarmus nende jaoks eraldatud ruumides ehk haiged ja terved on üksteisest eraldatud.

Kogu aeg on kasarmus haigete juures ka valvemeedik, kes on valmis reageerima, kui veel mõnel mehel ilmnevad gripi sümptomid.

Labor on andnud kinnituse, et ühel haigestunul on gripp. Teiste haigete analüüsid pole veel valmis.