Viru haigla vahetas terve Karell kiirabi juhatuse välja

Viru haigla juhatuse liige pandi ka kiirabi juhatuse pukki.

Tänase otsuse järgi lahkuvad Karell kiirabi juhatusest senised liikmed Peeter Puskai ja Ave Põlluaas, kelle asemel asuvad tööle Viru haigla juhatuse esimees Meelis Kukk ja Viru haigla meditsiiniteenuste arendusjuht Lenne Rätsep. Karell kiirabi kuulub Viru haigla alla.

Delfile laekunud anonüümse vihje kohaselt lasti juhatus lahti, kuna ettevõttes valitseb "juhtimisterror". Meelis Kuke sõnul seisab aga juhatuse väljavahetamise põhjus hoopiski ettevõtte ümberstruktureerimises ja juhatuse ühtlustamises.

Kuke väitel ei hakka juhatuse koosseisu vahetamisega kiirabitöös midagi drastiliselt teisiti olema. "Pigem on need ikkagi Viru haigla muudatused. Esialgu otsime kiirabisse endale uue peaarsti ja siis vaatame, kas on ka rohkem tööjõudu vaja " kommenteeris ta tulevaid muutuseid.

Endine juhatuse liige Ave Põlluaas on kiirabiteenuste juhina tööl kuni 18. augustini. Miks ta aga sellel kohal jätkata ei tahtnud? Põlluaasa enda sõnul on põhjus väsimuses. "Ma olen 16 aastat olnud tööl, nüüd on vaja natuke puhata ja uusi väljakutseid," rääkis ta. "Lihtsalt, asjad saavad otsa."

Endise juhatuse liikme Peeter Puskai väitel oli lahkumine sõbralik ja nõukogul otseselt mingeid pretensioone juhatuse kohta polnud. "Initsiatiiv juhatuse tagasikutsumiseks tuli nõukogu poolt ja mina juhatuse liikmena aksepteerisin seda," märkis ta.

Juhtimisterrori kohta pärides hakkab aga Puskai valju häälega naerma. "Ma olen ettevõtete juhatuse liikmena töötanud 30 aastat ja sellist väljendit kuulen ma esimest korda. Ei, kindlasti pole säärase asjaga mingit seost," kinnitas Puskai.

Viru haigla on erahaigla, mis kuulub 1Care Grupp OÜ kaudu soomlasele Vesa Silaskivile, toimetab see haigekassa lepingute alusel (alla poole sissetulekutest on haigekassa teenused) ning koostööpartnerina.