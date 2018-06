Virtsu-Kuivastu liini praam Regula sõitis oma esimesel käigusoleku päeval vastu kaid. Tänased reisid on tühistatud

Täna veidi enne kella 15 sõitis Kuivastus vastu kaid esimest päeva Saaremaad ja mandrit ühendaval liinil käigus olnud praam Regula. Seeõttu on kõik tänased Regula reisid tühistatud. Ühendust peavad parvlaevad Tõll ja Piret.

Tallinna Sadama pressiesindaja Triin Rumm ütles Delfile, et esialgu pole selge, mis vastu kaid sõitmise põhjustas.

Kuni kahjustuste ulatuse selgimiseni laev ei sõida. Rummu sõnul on olemas võimalus, et ära jääb ka homseid reise, kuid selge see veel pole.

Millal täpsemalt selguvad õnnetuse üksikasjad ja Regula liinile tagasi lubamine, Rumm öelda ei osanud.