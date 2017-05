Virginia Woolfi kogukond läkitas naisliidule omalt poolt 15 aasta ema kandidaati

"Saatsime naisliidule 15 aasta ema kandidaati. Loodame, et nende sobivust arutatakse naisliidus võrdväärselt teistega," märkis üks algatuse eestvedajaid, Facebooki grupi "Virginia Woolf sind ei karda!" liige Kadi Kriit.

Kriit lisas, et Woolfi-grupi viljakast pinnasest võrsunud algatus soovib tunnustada neid kõiki ning kõik kandidaadid saavad kunstniku Piret Räni kujundatud "Aasta Ema 2017" tänukirjad. Üle annab need 1. juunil Riigikogu esimees Eiki Nestor.

"Sel puhul avame ka kontonumbri (EE622200221043588407 Nika Kalantar, märksõna "Aasta Emale tänuks"), kuhu maikuu jooksul on oodatud kõigi kaasaelajate toetus, et kinkida võimalusel selle eest kõigile tiitlisaajatele meeldejääv auhind," kutsub Kriit üles ja lisab, et esimesed auhinnad Ugala teatri etenduse "Emadepäev" piletit näol on juba olemas. Woolfi-grupi loal avaldame aasta ema kandidaatide tutvustused allpool.

Külli Urb

Külli Urb on puuetega inimeste õiguste eest seisev sotsiaaldemokraat. Ta on valitud Tallinna Linnavalitsusse ja ta on aastaid vabatahtlikuna tegutsenud Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuses. Külli on ka üks Tallinna koja eestvedajatest. Tal on kolm täiskasvanud last. Üksikemana hooldab ta tänaseni sügava puudega poega. Ta töötab Nõmmel, kus pakub lastehoiuteenust ning on mitmete üle-Eestiliste sotsiaalprojektide eestvedaja ja algataja. Ta asutas ka Tallinnasse Nõmmele Waldorfkooli ja oli seal klassiõpetaja. Loe intervjuud Külliga siit.

Sirje Norden

Sirje Norden on ära teinud väga suure töö ja loonud Autistika keskuse. Keskuse sai alguse sellest, et ta enda autistlikul pojal polnud kuhugi minna, sest olemasolevad teenused talle ei sobinud, sest Eestis polnud kohta, mis suutnuks pakkuda talle vajalikku tuge. Sirje nägi, et samas olukorras vanemaid on teisigi ja probleem vajab lahendamist. Nüüd on ta välja töötanud Autistika keskuse, kus on eriline kompetents just selle sihtgrupiga töötamiseks. Lisaks on tema tööviisi riiklikult tunnustatud. Tänu tema tööle on nüüd SKA hakanud teenust eraldi rahastama. Varem pidid nad ise raske töö kõrvalt rahastust leidma. Tema tohutu töö nii enda kui teiste laste eest on muljetavaldav ja väärib kindlasti aasta ema tiitlit.