Vinni vald kingib nelikute perele koduabilise, plaanis on luua ka toetuskonto

Vinni vald aitab oma uute väikeste vallakodanike peret koduabilise leidmisel ning ka teenuse eest tasumisel. Juuli alguses sündinud neli tüdrukut ja nende ema on veel haiglas kosumas.

Kui pereisa tütarde sünde registreeris, sai ta vallavanemaga rahulikult arutada, kuidas ning mismoodi saaks vald abiks olla. "Ühiselt leidsime, et abikätepaar oleks vast kõige parem vallapoolne kingitus," ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno Delfile.

"Hetkel me ei seadnud ajalist piiri, kuid kindlasti on esimesed paar aastat äärmiselt kurnav vanematele. Eks aeg annab arutust," lisas Võrno.

Vallavanema sõnul arutati pereisaga ka toetuskonto loomist ning lepiti kokku, et vald avab selle nelikute toeks. "Nii kui oleme konto avanud, anname sellest ka teada, et siis info võimalikult paljudele head soovivate inimesteni jõuaks".

Pere koju jõudmiseni läheb Võrno sõnul hetkel veel aega, huvi on selle vastu tundnud isegi riigijuhid. "Aitäh kõikidele kaasa elamast. Kinnitan, et kõik toetavad otsused teeb vald koos vanematega, ei midagi pealesuruvat ega mittevajalikku".

Nelikud sündisid 9. juulil Ida-Tallinna keskhaiglas. 18. juulil said aga neli väikest tüdrukutirtsu endale nimed: Loore, Luise, Leene ja Lagle. Delfi kirjutas tol päeval, et Vinni vald on oma uute elanike üle uhke ning kinkis perele nelikuid sümboliseeriva vahva kingituse - nelja erineva sordiga pereõunapuu. Lisaks said tüdrukud endale neli paari papusid.

Nelikute sünd on väga erakordne. "Selline sündmus on ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Beebid on arstide kõrgendatud tähelepanu all ja vajavad aega kosumiseks," sõnas haigla turundusosakonna juhataja Inge Suder.

"Seda me tõesti ei tea, millal Eestis viimati nelikud sündisid. Andmeid selle kohta kahjuks pole. Tegemist on väga haruldase juhtumiga, sest juba puht teoreetiliselt juhtub see kümne-miljonilise populatsiooni puhul korra viie kuni kümne aasta jooksul," ütles Sõritsa Delfile. Kuigi täpne info viimaste nelikute sünni kohta puudub, arvatakse, ei möödas on vähemalt 50 aastat.