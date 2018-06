Viljar Peep jätab andmekaitse inspektsiooni ja asub tööle justiitsministeeriumi asekantslerina

Ajal, mil isikuandmete kaitse Eestis kirgi lõkkele lööb ja eelnõusid küll esitatakse, küll tagasi võetakse, lahkub Andmekaitse inspektsiooni pikaajaline juht Viljar Peep ametist, et asuda tööle justiitsministeeriumi justiitshalduse asekantslerina.

„Igal asjal on algus ja ots. Iga lõpp on ühtlasi uue algus. Minu 10 aastat Andmekaitse Inspektsioonis saavad septembri lõpuga läbi. See oli muutusi täis põnev aeg. Aitäh kolleegidele ja kõigile, kellega koostöö sujus. Püüdsime ühiselt hoida mõistlikku tasakaalu eri huvide vahel,” kirjutas Viljar Peep sotsiaalmeedias.

„Jätkan oktoobrist justiitministeeriumi justiitshalduse ehk õigusasutuste asekantslerina. Püüan koos kolleegidega teha parima, et kohtute ja teiste õigusasutuste töö saaks hästi sujuda. Et asutuste töös ei valitseks mitte formaalne menetlev, vaid probleeme lahendav lähenemisviis.”

Viljar Peep on Andmekaitse inspektsiooni juhtinud 10 aastat ehk kaks ametiaega.