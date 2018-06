Viljandimaal põleb looduskaitsealal mets

Täna õhtul puhkes metsatulekahju Viljandimaal Leppoja looduskaitsealal, mis asub Soomaa piiril. Põlengu ulatus on veel selgitamisel.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnul on põleng looduskaitsealal, kustutamas on kümme päästeautot. Päästeameti droon on maandunud ja peaks kohe selguma, kui suur põleng on. Esialgsete teadete kohaselt on tules vähemalt hektar.

"Suured jõud on väljas, kustutustööd käivad," kinnitas päästeameti pressiesindaja. Põleb peamiselt männimets.

Eile kuulutas Päästeamet välja suure tuleohuga aja, kuna kuum ja kuiv ilm on metsad ja maastikud kõikjal üle Eesti väga kergesti süttivaks muutnud.

Suure tuleohuga aeg tähendab, et on keelatud metsas suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine, muu hulgas ka selleks ettevalmistatud kohas.