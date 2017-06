Viljandimaa valdade juhid ühinesid IRL-i valimisnimekirjaga

Viljandimaa kolme valla juhid otsustasid kohalike omavalitsuste valimistele mina ühiselt Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas.

Viljandi valla vallavanema ja Viljandi vallaga liitunud Tarvastu valla ja Kolga-Jaani valla vallavanemate poolt kokku kutsutud valimisnimekirja liikmed otsustasid ühiselt valimistele minna Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas.

„Eesti poliitikas on keerulised ajad. Eesti vajab erakonda, kes suudab väärtustada eesti rahva saavutusi ajaloos oma riigi loomisel ja oskavad globaliseeruvas maailmas eesti rahva jaoks olulised konservatiivsed väärtused säilitada, et meie rahvas saaks olla uhke oma rahvusriigi, eesti keele ja kultuuri üle ka tulevikus. Isamaa ja Res Publica erakond on meie jaoks tasakaalukas isamaaline erakond, mis vajab suuremat rahva toetust ja meie oleme oma nimekirjaga valmis seda toetust välja näitama.“ sõnas Tarvastu vallavanem Alar Karu. „Meie jaoks on ka oluline see, et saame oma nimekirjaga avaldada toetust Viljandimaalt IRL-i esimeheks valitud Helir-Valdor Seederile ja IRL-i eestseisusse valitud Harri-Juhani Aaltonenile.“

„Isamaa ja Res Publica valimisnimekirja tugevuseks võrreldes teiste valimisnimekirjadega on kindlasti see, et meie nimekirjas kandideerivad suure juhtimiskogemusega kolme valla juhid: Viljandi vallavanem Ene Saar, Tarvastu vallavanem Alar Karu ja Kolga-Jaani vallavanem Rivo Aren. Usume, et suudame valimistele viia väga tugeva nimekirja, mille liikmed on valmis pärast valimisi võtma vastutuse uue ligi 14 000 elanike arvuga Viljandi valla arengu eest.“

Valimisnimekirja koosolekul valiti IRL-i Viljandi valla valimisnimekirja vallavanema kandidaadiks Alar Karu ja volikogu esimehe kandidaadiks Kaupo Kase.