Viljandi veepuhastusjaamas said seadmed elektrikatkestuse tõttu kannatada

Foto on illustratiivne Foto: Hendrik Osula

Täna hommikul kell 8.45 toimus AS Viljandi Veevärgi veepuhastusjaamas elektrikatkestus, mille tulemusena said kahjustada jaama elektroonikaseadmed. Kümnekonnaks minutiks seiskunud seadmete töö on praeguseks taastatud.