Viljandi Paalalinna kool rekonstrueeritakse 4,2 miljoni euroga

Haridus- ja Teadusministeerium saatis valitsusele eelnõu, mille kohaselt eraldatakse Viljandi Paalalinna kooli rekonstrueerimiseks 3,1 miljonit eurot. Linn panustab töödesse üle miljoni euro.

Kooli ehitus algab tänavu ja kestab tõenäoliselt kogu 2017/2018 õppeaasta. Renoveeritud koolimajas saab õppetööd kõigi eelduste kohaselt taasalustada 2018. aasta sügisel.

Linnapea Ando Kivibergi sõnul annab saabunud uudis vajaliku kindluse, et käesoleva aasta teises pooles võiksid ehitustööd koolis reaalselt alata.

"See on uudis, mida oleme oodanud pikisilmi kui lapsed jõulumeest.

Tõsisemalt kõneldes – pikk ja keerukas ning mitmeid ootamatusi pakkunud taotluse ettevalmistusprotsess on jõudmas õnnelikku finišisse. Haridus- ja kultuuriamet on saanud ülesande veebruarikuu esimese nädala lõpuks valmistada linnavalitsusele ette kava, kuidas ja kus Paalalinna kool ehitustööde ajal ajutiselt tööle hakkab. Täna saame üsna suure kindlusega öelda, et Paalalinna kooli pere, kes on pikka aega endale kaasaegset õpikeskkonda oodanud, selle ka saab," rääkis Kiviberg.

Viljandi Paalalinna kooli rekonstrueerimistöid aitab rahastada Euroopa Regionaalarengu Fond.