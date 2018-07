Viljandi järvel uppunu otsinguid kajastanud Kanal2 operaatorit ründas vihane kõrvaltvaataja, kes lõi teda rusikaga

14. juulil kella 21.30 paiku löödi Viljandi järve ääres politseinike ja päästetöötajate tööd filminud 43-aastast meest rusikaga näo piirkonda. Kannatanu sai kergemaid vigastusi.

14. juulil uppus Viljandi järves inimene, kes hüppas hüppeplatvormilt vette. Sündmuskohal oli ka kohalik operaator, kes juhtunust kaameraga katteplaane võttis. Kõrvaltvaatajatest sai üks kohalik viljandlane filmimise peale kurjaks ja ründas operaatorit, tekitades tervisekahjustusi.

"Selline kahetsusväärne vahejuhtum leidis tõepoolest aset meie suvereporteriga kaastööd tegeva isikuga. Operaator on meile aastaid teinud lugusid ja on väga tasakaalukas ja mõistlik inimene, ei osanud sellist reaktsiooni oodata," kommenteeris juhtunut Kanal 2 Reporteri päevatoimetaja Imre Kaas.

Ta lisas, et tegu oli sündmusega, mille juures olevad inimesed olid mõistagi ärritunud ja tunded keesid üle. "Taolise intsidendi puhul tuleb olla väga delikaatne. Selge on ka see, et krimireporteril tuleb teatud situatsioonides arvestada sellega, et ilmumine sündmuspaigale võib tekitada omastes vastakaid tundeid. Vahel aga kahjuks ei piisa vestlusest ja seekord läks ka asi kaugemale. Õnneks midagi väga tõsist tervisega seoses ei juhtunud ja operaator saab tööd pärast jätkata."

Lõuna ringkonnaprokuratuur on juhtunu asjaolude ja lööja motiivi selgitamiseks alustanud kriminaalmenetluse kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi järgi.