Viljandi EMOs sai Janek Mäggi nõunik esmaabi mõne minutiga, 80-aastane vanaema ootas abi tunde

Registratuurist aru pärides, miks antud prouasid eelistati, vastas registratuuri töötaja, et ta hindas proua trauma eelistatuks (kurb, et pädevatele arstidele ei leita sobivamat ametipositsiooni kui registratuur). Eks igaüks tehku omad järeldused aga see olukord on lihtsalt piinlik. #Rahandusministeerium,".

Viljandi haigla kinnitas, et selline vahejuhtum aset leidis.

"Kirjeldatud juhtumi puhul oli tegemist kahe erineva meditsiinilist käsitlust nõudva olukorraga. Ühel juhul vajas patsiendi seisund arsti hinnangut selle kohta, millist ja kui mahukat uuringut (kas röntgenit

või kompuutertomograafi) ta vajab," kommenteeris haigla kommunikatsioonijuht Maike Tšetšin.

Ta jätkas, et nõunik Lillemetsa diagnoosi andmise protseduur oli lühem: "Teisel juhul piisas triaažiõe (triaažiõde jagab patsiente seisundi järgi kategooriatesse - toim) hinnangust, et edasiseks käsitluseks on vaja esmalt röntgenuuringut. See tähendab, et üks patsient pidi ootama, kuni arst vabaneb ning teine sai enne ära käia röntgenuuringul ning pidi seejärel arsti läbivaatust ootama,".

"Viljandi haiglas hinnatakse inimese tervislikku seisundit triaažipõhimõtete ja ravijuhendite järgi," lisas ta põhjenduseks, miks ühte patsienti teenindati enne teist.

"Kahjuks on täna, nii nagu kogu viimasel nädalal, erakorralise meditsiini osakonnas palju patsiente ja seetõttu ka pikad ootejärjekorrad," lõpetas Tšetšin.