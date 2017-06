Viljandi elanikud usuvad, et suure tulekahju taga on kellegi kuri käsi

Majaelanikud usuvad, et ööl vastu neljapäeva suure leegiga nende kodu juures põlenud kuurid ja kõrvalhooned süüdati meelega. Ilmselt kannab keegi nende vastu vimma või tunneb kinnistu vastu huvi.

"See on ikka väga õõvastav, kui kustutustööde ajal vihjab võõras mees, et järgmisena läheb minu maja," ütles Õhtulehele väikese lapse ema, kelle koduhoovis süüdatud kuuride tõttu lõhkesid majaaknad kuumusest ja välisukse kõrval seisvad vett täis plastvaadid sulasid känkraks.

Teine samas majas elav naine ütles: "Ei saa välistada, et kuurid läksid põlema kellegi juhuslikust konist, aga pigem on kellelgi huvi meie kinnistu vastu või kellegi vastu vimm."

Süütamiskahtlustust asus uurima politsei.

