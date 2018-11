Viktoria Ladõnskaja-Kubits: ÜRO ränderaamistiku õigeaegne tõlkimine on välisministri tegemata töö

"Oma mõtted seoses rändeleppega avaldasin FBs esmaspäeval, kui sai vastu võetud Isamaa fraktsiooni vastav otsus. Praegu aga tahaks lisada ühe detaili, mis mind selle olukorra juures äärmiselt häirib. Tekst olulisest dokumentist, millega Eesti pidi/ei pidanud ühinema, sai tõlgitud eesti keelde alles pärast otsuse vastuvõtmist. See on väga piinlik ja selle eest vastutab välisminister," kirjutas Ladõnskaja-Kubits.

"Eesti Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu on praeguseks selle niigi hilinenud tõlke pilbasteks lasknud. Eesti keel ei ole ÜRO ametlike keelte hulgas, aga see ei tähenda seda, et võiks unustada, mis on välisministri riigikeel ja mis keelde on vaja tõlkida asju siis, kui tahad asju tõesti läbipaistvalt ajada ja oma rahvale seletada. Sellisel juhul pidanuks saama eesti keele tõlge valmis ja mitte otseselt inglise keelest, vaid võrdluses teiste ÜRO ametlike keeltega. Selgus ju, et inglisekeelne ja venekeelne tekst sisaldasid samuti mõningaid erinevusi. Vastasel korral, mis rahvusriigi huvide esindamisest võib üldse rääkida minister, kes isegi ei pea oluliseks tõlkida (tema arvates) olulisi ja heakskiitu ootavaid dokumente. Välisministri tegemata töö," lisas Isamaa liige.