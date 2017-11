Viktoria Ladõnskaja: jah, parlamendis on ka selliseid inimesi, kelle panus on suhteliselt tagasihoidlik

IRL-i kuuluv riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja tunnistab, et parlamendis on saadikuid, kes teevad vähe tööd. Ning on ka inimesi, kes teevad tööd une arvelt.

Nimelt ütles eelmisel nädalal riigikogulane Tiina Kangro, et kolleeg Hardi Volmer on "vaimne värdjas", kuna kuulutas Õhtulehele, et on "riigikogus vaikselt tiksunud ning pole suurt poliittööd teinud".

"Vaadates viimase aja diskussioone ütlen, et jah, parlamendis on ka selliseid inimesi, kelle panus on suhteliselt tagasihoidlik. Aga on ka neid, kes tõesti teevad oma tööd ka une arvelt. Halbu sõnu teiste inimeste kritiseerimiseks ma ei kasutaks, aga see, et ühe saadiku töötulemus ja teise saadiku töötulemus pole võrdsed, on tõsi," kirjutas Ladõnskaja sotsiaalmeedias.

Riigikogu liige ja õiguskomisjoni kuuluv saadik Volmer ütles pühapäeval Õhtulehele antud intervjuus: "Mina olen siin (riigikogus - toim) vaikselt tiksunud ja pole suure poliitika kallale veel asunud. Süvenenud olen vaid nendesse eelnõudesse, mis mind isiklikult huvitavad." Nestor nentis, et Volmeri puhul oli pigem tegu enesekriitilise irooniaga, kirjutas Delfi.

"Hardi on olnud väga korralik parlamendiliige, ma ei tea, et kellelgi tema suhtes pretensioone oleks," sõnas Nestor Delfile. Ta lisab, et kriitiline meel tuleneb ilmselt sellest, et poliitilised vangerdused on Volmeri viinud õiguskomisjoni. "Talle oleks kindlasti südamelähedasem kultuurikomisjon, sest adub seda maailma paremini," lausus Nestor ja lisas, et sellest hoolimata sellest osaleb Volmer aktiivselt õiguskomisjoni aruteludes ja pakub ka ise lahendusi välja.

Tiina Kangro sotsiaalmeedia postitust loe siit.