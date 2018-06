Viktor Vassiljev ravikindlustusega sahkerdamisest: inetu ta muidugi on, kuid riik ei suuda tagada sellist majandustaset, et ettevõtjad oleks suutelised makse maksma

"Kui inimene seaduslikult ravikindlustuse sai, siis on kõik korras. Kui kellelgi ei olnud liikluskindlustust ja vahele ei jäänud, aga ühel hetkel tegi liikluskindlustuse ära ning pärast seda peeti kinni ja vaadati, et kindlustus on olemas, siis seadust ei ole ta rikkunud. Aga inetu ta muidugi on," leidis Vassiljev.

Keskerakondlase sõnul on sellel probleemil kaks tahku. "Üks on see, et tööandjad sahkerdavad ja üritavad maksudest kõrvale hoida ning sellepärast ei ole töötajatel tervisekindlustust," tõi Vassiljev välja.

"Teisest küljest on see riigi probleem, kui riik ei suuda tagada majanduse sellist taset, et ettevõtjad oleksid suutelised maksma korralikku palka, millest inimene saaks ära elada ja oleks suuteline makse maksma. Kui ta ei suuda seda teha, siis on see riigi tegemata jätmine," sõnas Vassiljev ja lisas, et 27 aastaga oleks Eesti palgad vähemalt Soome tasemele jõudma pidanud.

"Üldiselt seda probleemi, et palgad on väiksed, arutatakse kogu aeg, aga ei ole sotsiaalkomisjoni teha, et tööandjad maksaksid korralikult oma töötajate palkadelt sotsiaalmaksu," rääkis Vassiljev.

Loe veel

"Töövõtja võiks ka peremeest pintsakusabast sikutada, et maksame maksud ära," märkis keskerakondlane. "Aga kui palk on niigi väike, siis töövõtja saab aru, et kui ta maksab maksud ära, saab ta veel vähem. Kuidas selle 500 euroga ära elada?"

"Siin on tegemist sellega, et riigi üldine majandustase on ääretult nigel," tõdes Vassiljev.

Ta rõhutas, et arstid ei pea kurjategijaid ja maksude eest kõrvalehoidjaid püüdma, vaid sellega peavad tegelema maksuamet ja politsei.