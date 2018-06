Viktor Vassiljev: nii, nagu on häid ja mitte nii häid korstnapühkijaid, on ka häid ja mitte nii häid arste

Ta ütles, et see küsimus pole praegu ühiskonna kõige teravam valupunkt. Soomest probleemidega tagasi saadetud arstide puhul on nende Soomes tekkinud probleem kindlasti murekohaks, aga samas on hea, et nad on näinud Soome tervishoiukorraldust. "Erinevus rikastab," kinnitas Vassiljev.

Üks põhjus, miks me ei saa Soomes keelu saanud arstide Eestis töötamist nii üheselt hukka mõista, on Vassiljevi sõnul ka see, et Eesti ja Soome tervishoiusüsteemid on erinevad nii korralduse kui regulatsioonide poolest. Tervishoidu puudutavate küsimuste puhul on Euroopa Liidus küll toimunud viimastel aastakümnetel teatud ühtlustumine, aga seda takistab liikmesriikide erinev sissetulekute tase.

Vassiljev ütles, et Eesti tervishoius polegi ühtset juhtimist ja sellises süsteemis ei saagi toimida väga ranged reeglid.

Loe veel

"Eesti tervishoisusteem ei allu kellelegi peale vaba turu. Terviseamet tervishoiusüsteemi ei juhi, tema väljastab ainult haiglatele tegevuslubasid, kui ruutmeetrite arv vastab normidele. Ministeerium keevitab rakenduslikke õigusakte. Haigekassa jaotab raha. Niipalju, kui haigekassasse tuleb, jagatakse laiali. Haiglate Liit on haigemajade omanike vabatahtlik ühendus. Tervishoiusüsteemi kui süsteemi ei juhi üldse mitte keegi. See ongi meie suurm probleem," lausus Vassiljev.