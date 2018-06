Viktor Vassiljev arstiabi ebavõrdsest kättesaadavusest: kapitalismis ongi rikastele ühiskonna hüved paremini kättesaadavad

Keskerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni liige ja arst Viktor Vassiljev ütles kommentaariks tänase Eesti Päevalehe artiklile, mille kohaselt saavad rikkad Eestis parmat ravi kui vaesed, et kapitalismis ongi rikastele ühiskonna hüved paremini kättesaadavad kui vaestele.

"See on väga paha, meil peab olema võrdsus ja võrdõiguslikkus ja arstiabi peab olema kõigile võrdselt kättesaadav, olgu mehed, naised, rikkad või vaesed," ütles Vassiljev Delfile. "Selleks tuleb rohkem investeerida vahendeid tervishoidu, tuleb parandada olukorda selleks, et arstid ja meditsiinitöötajad välismaale ei põgeneks, keelata neil see ära, teha vastavad lepingud, et nad jääksid siia ja parandada tervishoiuasutuste võrgu toimimist," loetles Vassiljev.

Vassiljevi sõnul on aga tegelikult 27 aastat ehitatud Eestis kapitalismi ja arvatakse millegipärast siiamaani, et kapitalism tähendab kõigi võrdsust. "Aga ei ole ju. Kapitalism tähendab seda, et on kolm protsenti rikkaid ja 97 protsenti vaeseid, kes nendele rikkust kokku tassivad. Ja loomulikult rikastele on ühiskonna hüved paremini kättesaadavad kui vaestele, see ongi kapitalismi mõte," ütles Vassiljev. "Otsustme siis ära, kas me tahame ehitada kapialismi või me tahame minna tagasi sotsialismi."

Neljapäevane Eesti Päevaleht kirjutas, kuidas rikkad inimesed saavad Eestis paremat arstiabi kui vaesed. Ka kroonilisi haigusi põevad vaesed inimestest rikastest oluliselt rohkem.