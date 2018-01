Viktor Trasberg: pensionitõus on vahendite olemasolu korral tervitatav. Eks see raha jõuaks tagasi riigikassasse

Keskerakonna plaan viia läbi erakorraline pensionitõus tõsta pensionit on majandusteadlase Viktor Trasbergi sõnul tervitatav, kuid omaette küsimus on, kust raha võetakse.

"Ikka on tore, kui pensionid tõusevad. Ma ei tea, mis on nende arvutuste aluseks, kust see raha tuleb või kas see on realistlik. Kui valitsusel on raha et pensioni tõsta, on ikka tore," ütles Trasberg Delfile.

Mismoodi pensioni järsk tõus majandust võiks mõjutada, on Trasbergi sõnul raske öelda. "Pensionitõus ei ole majanduse elavdamiseks ettenähtud. Küsimus on, kui palju see maksma läheb. On meil selle jaoks pensionifondides rohkem raha või tuleb muude tulude arvelt," püstitas ta küsimuse.

Samas arvab Trasberg, et raha jõuaks jõuaks kindlasti tagasi ka riigikassasse. "On need siis eluasemekulud, toidukaubad, ravimid või misiganes. Eks see läbi tarbimise tagasi jõuab," ütles ta.

Helir-Valdor Seederi ettepanek kasutada katteallikana praeguse pensionisüsteemi teise samba maksete vabatahtlikuks tegemist, on kaheldav. "Need on kaks eriasja ja neid siin seostada ei saa. Aga kui vaatame pensionisamba tootlikkust, siis see on ikkagi rohkem raha põletamine," arvas Trasberg, et Seeder vast mõtleski, et miks seda raha fondides põletada.

Jevgeni Ossinovski (SDE) ettepanek, et pensioni tõusmise asemel muuta soodsamaks pensionäride teenused ja vähendada seeläbi nende kulutusi, Trasbergi sõnul aga nii hea plaan ei ole.

"Antud juhul käib jutt tervishoiukuludest ja riigipoolsetest teenustest. Loomulikult ei ole mõeldav vähendada toidu- või küttekulusid," ütles Trasberg. Ravimite ja tervishoiu kulutused ei ole tema sõnul pensionäridel nii suured, et nende soodustamine märkimisväärselt abiks oleks. "Ülejäänud raha läheb ikka toidupoodi, kütte- ja sidekuludeks," ütles ta.