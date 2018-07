Vikipeedia meeskonna sisekisma: kodulehele ilmus sõim, kus juhtkonda nimetatakse tsenseerijateks

Täna muutus ajutiselt kättesaamatuks eestikeelse Vikipeedia kogu sisu. Selgub, aga et vikipedistide kogukond pole ühtne: vahepeal ilmusid lehele imelikud teated.

"Eesti vikipedistide kogukond muutis ajutiselt kättesaamatuks eestikeelse Vikipeedia kogu sisu. Sellega väljendab kogukond rahulolematust Euroopa Liidu kavandatava autoriõiguse direktiivi muudatuste suhtes, mis ähvardavad vaba Internetti ja ohustavad Vikipeedia toimimist. Virtuaalne protest algas 4. juuli varahommikul ning lõppeb 5. juulil pärast Euroopa Parlamendi hääletust, millega otsustatakse direktiivikavandi avamine täiendusteks," teatas Wikimedia Eesti juhatuse esimees Eva Lepik hommikul pressiteate vahendusel ajakirjandusele.

Vikipeedia lehel vaatas siis vastu selline pilt:

Ekraanitõmmis

Põgusalt aga vaatasid vastu sellised tekstid (allolev ja artikli põhipilt).

Ekraanitõmmis

"Mis teha, trolle on igal pool. Me ei saa seda ju panna kaitse alla. Mis seal ikka me siis käime ja lihtsalt kustutame seda roppust, mida kirjutatakse. Me oleme varem kaitsnud Vikipeedia lehekülgi vandaalide eest, aga selle lehekülje oleme ise pannud sinna, et inimesed saaksid esitada küsimusi, aga mitte selliseid postitusi, mis ilmselgelt oli ju midagi muud," kommenteeris Lepik Delfile.