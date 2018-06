Vikipalu suurt metsapõlengut kustutab endiselt 150 inimest, neist 88 vabatahtlikku. Kas ka homme on inimesi appi vaja, selgub hommikul

Pühapäeval Vikipalu lähistel puhkenud viimase kümne aasta suurimat metsatulekahju Eestis kustutab täna õhtul endiselt 150 inimest ja 30 päästemasinat. Õnneks tuli lisaks vabatahtlikele appi ka ilmataat ja tuli pole täna edasi levinud. Põleng loodetakse täielikult kustutada aga alles nädala lõpuks.

Eile õhtul oli Harjumaal Anija vallas puhkenud metsatulekahju kuivuse ja tuule abil levinud juba 200 hektarile. On raske hinnata, kui halvaks oleks olukord läinud, kui öösel ja täna päeval poleks ilmataat õnnistanud vihma ja vaibunud tuulega.

„Käivad endiselt aktiivsed kustutustööd, kustutab 150 inimest ja 30 ühikut tehnikat,” sõnas Põhja päästekeskuse pressiesindaja Jane Gridassov täna kella 20.30 ajal Delfile. Täna on õnnestunud ära hoida tule edasine levik. Pressiesindaja sõnul sadas täna Vikipalu kandis õnneks paar tundi vihma ja eile õhtul vaibus ka tugev tuul. Tänu paljude inimeste pingutusele ja ilmataadi abile võib loota, et tulele on piir pandud, kuid lõplikult loodetakse suupõleng kustutada alles nädala lõpuks.

Täna õhtul aitab päästjaid kustutustöödel 88 vabatahtlikku, enamus neist kohalikud. Kas ka homme on päästjatel vabatahtlike abi vaja? „Eks öö näitab, mis seis meid hommikul ootab,” nentis pressiesindaja. Kui inimesi on taas appi vaja, annab Päästeamet sellest ka teada. „Täna õhtul on kõik tööliinid inimesi täis.”

Tulekahju on päästjatel aidanud kustutada kohalikud, vabatahtlikud päästjad ja kaitseliitlased.