Vikerraadio peatoimetajaks saab müstikasaate "Halloo, Kosmos!" juht Ingrid Peek

Vikerraadio uueks peatoimetajaks saab Ingrid Peek, kes alustab tööd 7. augustil.

Vikerraadio senise peatoimetaja ja nüüdse ERRi juhatuse liikme Riina Rõõmuse kinnitusel rääkis Ingrid Peegi kasuks tema läbimõeldud visioon.

Vikerraadiol on Peegi sõnul põlvkondi ühendav roll - see on kogu Eesti rahva raadio, mis kõnetab enamikku elanikkonnast. Ta näeb Vikerraadiot ERRi tähtsa nurgakivina, mis aitab inimestel kokku hoida, targemaks saada ja silmaringi laiendada. Vikerraadio on Peegi sõnul raadio, mis väärtustab minevikku, aitab mõista praegu toimuvat ning suunata ka pilgu tulevikku. Lisaks läbimõeldud visioonile esitas Peek ülevaate lähiaja plaanidest. Tema kirjeldusest kumas läbi suur austus tänaste tegijate töö suhtes.

"Ingridis on palju positiivset energiat ja oskust inimesi kaasa tõmmata, tal on häid ideid ja värskeid visioone. Tema hooliva käe alla usaldan mulle nii armsa Vikerraadio meeskonna hea meele ja kerge südamega," kinnitas Riina Rõõmus.

Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roose sõnul on Ingrid Peek parim valik. "Kuulasime komisjonis ära paljud kandidaadid ja tõesti - otsustamine polnud lihtne, sest konkurents oli vägev. Kaalusime pikalt heade kandidaatide tugevaid külgi ja vaidlesime kirglikult. Lõpuks sai otsus konsensuslik - antud ajahetkel ja jaama praeguses arengufaasis usume, et just Ingrid suudab kõige kiiremini aidata Vikerraadiol saada veel paremaks, vastata muutuva meedia väljakutsetele ning lisada hädavajalikku sünergiat rahvusringhäälingu programmide tegemistesse. Temas on kõrvalt-tulija värskus ühendatud saatejuhi kogemusega."

Ingrid Peek on ajakirjanikuna juhtinud mitmeid raadio- ja telesaateid. Viimased 13 aastat on ta töötanud Raadio 2s, kus juhtis lõunaprogramme ja suvehommikuid ning tegi populaarseid saateid "Reisipalavik" ja "Hallo, Kosmos!". Vikerraadio peatoimetajana lõpetab Ingrid Peek töö Raadio 2s, "Hallo, Kosmos!" jääb enam kui 300 saatega kuulamiseks arhiivi.

Augustis ametisse asuva peatoimetaja sõnul on Vikerraadiol juhtiva raadiojaamana väga oluline kanda ka missioonitunnetuslikku maailmavaadet ning tähis roll rahva ühtsuse, terviklikkuse, tervise, rõõmsuse, kestlikkuse, mõistlikkuse, teadlikkuse, kultuursuse ja hoolivuse poole suunamisel. "Vikerraadio on juba suurepärane, aga igat asja on võimalik edasi arendada. Võimendada olemasolevaid tugevusi, korrigeerida nõrgemaid kohti, luua uusi tahke tervikule. Plaanis on jõuda rohkem rahva sekka ning kindlasti arendada jaama uue meedia valdkonda," ütles Ingrid Peek.

Ingrid Peegil on pikaajaline meedia, kommunikatsiooni, sisuloome, arendustegevuse ja projektijuhtimise kogemus. Ta on õppinud Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis meediat, töötanud pikalt Raadio 2s ning tegutsenud vabakutselise ajakirjanikuna.

Vikerraadio uus peatoimetaja valiti avaliku konkursi tulemusena, kokku kandideeris sellele ametikohale 13 inimest. Kandidaadid olid tugevad ja konkurss tasavägine, lõppotsus ühtne.