Viisteist Tallinnas lõksus olevat meeleheitel meremeest alustasid näljastreiki

Tallinnas Balti Laevaremonditehase sadamas arestitud Türgi ettevõtte Palmali kahe laeva meeskonnaliikmed kuulutasid täna välja näljastreigi, millega nõuavad seitse kuud saamata palga välja maksmist. Ettevõtte esindajad pole olukorra lahendamiseks mingeid konkreetseid lubadusi siiani andnud.

Meremehed, kes kõik on Vene Föderatsiooni kodanikud, rääkisid oma olukorrast Delfile juba möödunud reedel, öeldes, et tunnevad end pantvangidena. Pärast probleemidele avaliku tähelepanu juhtimist saatis ettevõte meeskonnale raha toidumoona soetamiseks, kuid palku pole siiani välja makstud. Nüüdseks on meremeeste kannatus katkenud.

Probleeme on olnud ka sama ettevõtte teiste, Venemaal asuvate laevadega Riroyl-2, Riroyl-3, Riroyl-5 ja Adriatic Mariner. Juuli keskel kuulutas näljastreigi välja M/S Riroyl-5 ja juuli lõpuks oli neile palk välja makstud.

Ettevõttelt Palmaili pole mitme päeva jooksul olnud võimalik meremeeste murede kohta kommentaare saada. Ettevõttes tehniliste küsimuste eest vastutav asepresident Juri Usupov, kes tegeleb Tallinnas olevate laevadega Masali ja Bozdag, lubas esmaspäeva pärastlõunal, et on õhtuks valmis Delfile teemat kommenteerima, kuid ei õhtul ega täna hommikul ei vastanud enam kõnedele. Ettevõtte Istambuli peakorteris öeldi Delfile, et mingeid probleeme ei ole, kuid mööndi samas, et palgad ei ole täielikult välja makstud.