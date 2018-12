Viis kuud tasuta maakondlikku ühistransporti: bussid on rahvast täis, kuid teenuse kvaliteet on langenud

Inimeste kolimine bussi on pannud löögi alla mitmed eraettevõtted, kes on pidanud oma tegevust koomale tõmbama — hingusele läks näiteks Kuressaare-Valga liin. Samuti on paljud rongireisijad bussi eelistama hakanud, mistõttu on Elroni rongide kasutajate arvu kasv mõnevõrra hoogu maha võtnud.

Tasuta teenus tähendab, et transporti tuleb jagada veel laiema läbilõikega ühiskonnast. “Probleemiks on mitte just kõige kainemad ja viisakamalt riides olevad kodanikud,” viitas Williamson purupurjus inimestele, kes teisi häirivad, ja asotsiaalidele, kellel on samuti õigus tasuta bussiga liigelda, kuid kelle isiklik hügieen jätab soovida.

Kurioosse, kuid päriselt eksisteeriva probleemina tõi Williamson välja, et maakondlikku bussi on rohkem kasutama hakanud ka sööklas töötavad inimesed, kelle töölt kaasa võetud toidumannergust eritub erinevaid aroome kõigile reisilistele.