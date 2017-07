Viimsis alustas tegevust valimisliit Kogukondade Viimsi

Viimsis loodi uus valimisliit Kogukondade Viimsi. Esimese tegevusena alustas valimisliit kohalike elanike küsitlust, et selgitada välja kohalike elanike soovid seoses bussitranspordi korraldusega.

Lisaks alustasid valimisliidu liikmed allkirjade kogumist Viimsi vallavalitsuse plaanide vastu kolida oma tööruumid senisest hoonest ümber uude büroohoonesse.

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja Ants Erm kommenteeris vallavalitsuse soovi rajada endale valla keskusse uued büroohooned ja kohandada vana maja noorte kaunite kunstide keskuseks järgmiselt: „See on võimulolijate poolt väga egoistlik plaan. Leiame, et hoopiski noorte kaunite kunstide keskus peaks saama omale uued ruumid valla südames. Ning et vallavalitsusele sobib tänane maja täiesti.“

Valimisliit Kogukondade Viimsi ühendab valla erinevates külades elavaid aktiivseid elanikke. Valimisliidu initsiatiivgruppi kuuluvad mereteadlane Ants Erm (Randvere küla elanik), ringmajanduse ekspert Rein Leipalu (Kelvingi küla elanik), Randvere kõla elanik Tarmo Maasel, Pärnamäe Külaseltsi juhatuse liige Mati Mätlik, insener Aare Pernik (Haabneeme elanik), ettevõtja Annika Potter (Haabneeme elanik), ettevõtja Kevin Press (Rohuneeme elanik), Kogukonna Klubi eestvedaja Ivo Rull (Pringi küla elanik), Leppneeme külaseltsi juhatuse liige Erko Veltson jt.