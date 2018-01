Viimsi vallavanem Siim Kallas soovitab Eestis kehtestada kinnisvaramaksu

Siim Kallas ütles täna Viimsi valla tulubaasi suurendamisele pühendatud ürtitusel kõneledes, et kinnisvaramaks oli kunagi maksupoliitika väljatöötamisel kõne all, seda nähti toona kohaliku omavalitsuse tulubaasi ühe komponendina.

“Siiski otsustati sellest poliitilisel põhjutel sel korral loobuda. Tänasel päeval on kinnisvaramaksu debati taaselustamine vajalik,” lisas vallavanem.

“Ideaalis võiksid omavalitsused olla täielikult isemajandavad, mis tähendab, et senisest enam tuleb mõelda, kuidas tulu sisse tuua, mitte ainult rahade ümberjagamisega tegeleda.”

Kallas on varem Delfile öelnud, et kinnisvaramaksust oleks rohkem kasu neil omavalitsustel, kus kinnisvara on kallis. Seda saab aga kompenseerida muude regionaalpoliitiliste meetmetega. "Iga maksumuudatus on pakett," ütles Kallas toona.

Täpset lahendust maksumäärade ja muu sellisega ei tahtnud ta praegu välja pakkuma hakata.

Kallas nentis, et kinnisvaramaks oleks sarnane praeguse maamaksuga, sest ka maa on kinnisvara. Ta arvas, et kui hakatakse kinnisvaramaksu kehtestama, siis tuleb ka mõelda, mida praeguse maamaksuga teha.

Maamaksu kodualuse maa eest praegu ei küsita, kinnisvaramaksu puhul aga Kallase arvates erandeid olla ei tohiks. "Kinnisvaramakse igasuguseid, see ei tähenda, et peaks koorima hakkama. Varandusemaks on õiglasem kui mõned muud maksud," ütles Kallas.