Viimsi vallaametnik ähvardas tema tööd kritiseerinud kodanikud kohtusse kaevata

"Küsimuste peale ehitusametis, et kuidas selline asi sai olla võimalik, naerab ehitusameti jurist Karin Laugas küsijatele arrogantselt näkku ja annab mõista, et seadusi on võimalik vastavalt vajadusele tõlgendada ja omavalitsus tema isikus seda ka teeb ning lisab, et järgmisena kohtume juba kohtusaalis," kirjutasid naabrid oma pöördumises vallavolinikele.

Kibuvitsa tänava küsimusega tegelenud ametnik Laugas ei kavatsenud aga tema pihta suunatud kriitikaga niisama leppida. Ta saatis vallavolikogule kirja saatnud Maris Ollisele omapoolse kirja, milles teatas, et ta on ette valmistamas tsiviilhagi, et nõuda ebaõigete andmete ja isiku au teotavate väärtushinnangute ümberlükkamist ja moraalse kahju hüvitamist. Ta rõhutas, et pöördub eraisikuna oma isiklikult e-posti aadressilt.

Loe veel

"Mina ei ole kunagi elus kohtunud isikute Liidia Ilumetsa, Maris Ollise ja Marko Mäepeaga ega nendega ka suuliselt vestelnud. Isiklikult kohtunud ja vestelnud olen ainult Aleksander Ilumetsaga, kelle üle ma ei ole ei irvitanud, tema vastu ülbe olnud, ega ka selliseid lauseid kunagi kasutanud," kirjutas Laugas.

"Arvestades, et volikogu opositsioon on esitanud arupärimise Viimsi vallavanemale eriti räigetes toonides, mainides korruptsiooni ja kuritegelikkust, mille aluseks on teie poolt esitatud laimukiri ja arvestades, et olen pidanud oma mainet kaitsma sisekontrolöri juures, siis leian, et õiglane moraalne hüvitis on 2000 eurot. Kuna kindlalt võib väita ainult seda, et konkreetselt Teie olete kirja volikogu liikmetele edastanud, siis esitan hagi ainult Teie vastu," kirjutas Laugas.



Volikogu liikmetele saadetud pöördumise alusel oli tõesti volikogu opositsioon esitanud Viimsi vallavanem Siim Kallasele kriitilise arupärimise.

"Teil on võimalik hagi esitamist vältida, saates kõikidele volikogu liikmetele, Viimsi vallavanemale ja sisekontrolörile kirja, milles kas: tõendate ära, et Teie poolt esitatud väited vastavad tõele või selgitate, et olete esitanud ebaõigeid andmeid, isiku au ja head nime teotanud ja Teie kirjas toodu ei vasta tõele. Mind tuleb kirja koopiasse lisada," teatas Laugas.

Viimsi pressiesindaja Elis Tootsman teatas, et Kibuvitsa tee 20a naabrid on menetlusse kaasatud ja nad on oma arvamuse esitanud. Vastuväidete kaalumisel selgus, et naabritel ei ole ühtegi kaitstavat õigust, mida projektimuudatus rikuks. Sellest tulenevalt tuleb eelistada kinnistu omaniku põhiõigust oma omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada.

Mis puudutab aga Karin Laugase ähvardust kohtusse minna, teatas Tootsman, et Laugas soovib hagi esitada eraisikuna. "Igaühe põhiõigus on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole," selgitas Tootsman.