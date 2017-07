Viimsi vald: päästame kõik linnud, keda veel päästa saab

Viimsi valla kommunaalamet teeb Haabneemes Heki teel kuuseheki langetamisega seoses linnupesade päästmiseks koostööd loomakaitse spetsialistidega, päästetakse kõik pesad ja linnud, keda veel vähegi päästa annab.

„See, mis Heki teel juhtus, on väga räige ja kahetsusväärne, oleme kõik šokis,“ ütles Viimsi kommunaalameti juhataja Alar Mik. „Me reageerime täie jõuga: tööd on peatatud, teeme tihedat koostööd loomakaitsevaldkonna spetsialistidega, Keskkonnainspektsiooniga ja teiste valdkondlike asutustega. Hommikul toimus koosolek Eestimaa Loomakaitse Liidu esindajatega. Kaasame kõikidesse edasistesse tegevustesse kõik loomakaitsespetsialistid ning päästame kõik linnud, keda veel päästa saab. Oleme saanud karmi õppetunni ning edaspidi teeme kõik, et selliseid koledusi ära hoida.“

Mäletatavasti raiuti Viimsis Heki tee äärest eile maha tihe kuusehekk, mis oli koduks kümnetele lindudele.

Alar Miku sõnul oli ette teada, et hekis võivad linnupesad olla ning sellest informeeriti ka töövõtjaid. „Rääkisime töövõtjaga, et enne heki langetamist tuleb puud läbi otsida ning et kui leitakse linnupesi koos munade või poegadega, ei saa töid teostada. Esimesest lõigust, kus eemaldati sireleid, kaski jm puid, linde ja pesi ei leitud, osaliselt nähti kuuseheki lõpu hõredamas osas pesi, aga mitte mune või poegi ning seetõttu julges töövõtja töödega alustada. Kahjuks selgus, et oli ka poegadega pesi. Kui me oleks leidnud varem munade või poegadega pesi, oleksime saanud tööd juba varem peatada. Kahjuks läks teisiti,“ sõnas Alar Mik.