Viimsi vald asub tegema uut kodulehte

Tallinna külje all asuv Viimsi vald kuulutas välja riigihanke uue kodulehe tegemiseks, sest praegune koduleht on iganenud ja vald soovib kaasajastada oma teabekanalite lahendusi.

„Viimsi valla kodulehekülg www.viimsivald.ee on iganenud ning meie soov on kaasajastada valla teabekanalite lahendusi, et pakkuda elanikele uudsetel võimalustel ning kergesti leitavalt avaliku teabe seadusest tulenevalt antud kohustusi teabe valdajale,” ütles vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elis Tootsman Delfile. „Hankega otsitakse partnerit, kes looks kodulehele täiesti uue lahenduse, mis hõlmab endast nii uusi funktsioone kui ka uut kujunduse lahendust,” lisas ta.

Ettepanekuid, milliseid funktsioone veebilehele lisada, ootab vallavalitsus veebilehe loojalt. „Partneri ülesanne on pakkuda välja funktsionaalsed lahendused, et tagada avaliku teabe seadusest tulenevate ülesannete ning kvaliteetse klienditeeninduse tagamisel efektiivsus,” sõnas Tootsman.

Kuna kodulehe loomine toimub kolmes etapis ning praegune hange on välja kuulutatud esimese etapi ehk kui fundamentaalse lehekülje loomiseks, on Tootsmani sõnul hetkel keeruline prognoosida orienteeruva eelarve mahtu. „Meie eesmärk on tagada parim võimalik kvaliteet ning sestap on ka ootused partnerile kõrged,” sõnas ta.

Viimsi valla veebilehe loomise ja tööle rakendamise hankel on kolm etappi. Hanke praeguse etapi eesmärk on septembrikuu alguses võtta kasutusse uus www.viimsi.ee baasleht, millel on uus kujundus ja lahendus. Selle tarbeks kasutatakse praegu kodulehel olevaid andmeid.

Pakkuja 2015. ja 2016. majandusaasta netokäive peab igal aastal olema olnud vähemalt 80 000 eurot ja ta peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud vähemalt kolm sarnast lepingut, millest igaühe maksumus on vähemalt 40 000 eurot.

Pakkumisi hankel osalemiseks ootab Viimsi vald 22. jaanuaril kella 10-ni.