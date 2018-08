Viimsi Marketi sobivust raamatukoguks uuriti juba pool aastat enne üürihanke väljakuulutamist

"Kui meil pood peaaegu kinni oli, siis meil üks poiss käis Viimsi Marketi palvel neid ruume näitamas," rääkis Udumäe.

"Viimsi Marketi esindaja koos valla esindajatega käisid seda pinda vaatamas," rääkis Udumäe. "Meie ei otsinud sinna ka uut rentnikku, sellega tegeles Viimsi Market ise," ütles Udumäe. Decoral endal selle kõigega mingit pistmist polnud.

Konkurss Viimsile uue raamatukogu pinna leidmiseks toimus keset suve juulis. Konkursi vajadust põhjendas vald sellega, et järgmise aasta juunis lõppeb raamatukogu praegune rendileping Rannapere Pansionaadiga. Pensionaat kuulub samuti vallale.

Raamatukogu üürilepingu vastu tundis huvi ka politsei. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler selgitas, et korruptsioonikuritegude büroo monitoorib pidevalt omavalitsustes toimuvat eesmärgiga tuvastada ja ennetada korruptsiooniohtlikke olukordi.

"Selle protsessi juures on tavapärane, et politsei küsib osapooltelt selgitusi, et paremini oma tähelepanekuid tõlgendada. Eesmärgiga ennetada korruptsiooniohtlikku olukorda Viimsi raamatukogule ruumide rentimisel vestles politsei ka selle protsessi osapooltega ning arutas Viimsi vallavalitsusega konkursiprotsessi avatumaks muutmise võimalusi," kommenteeris Ombler.

Politsei soovitab tema sõnul alati planeerida hanke- ja konkursiprotsessid võimalikult läbipaistvaks ning vaba konkurentsi toetavaks.

Ühtegi süüteomenetlust antud küsimuses alustatud ei ole.