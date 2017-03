Viimsi mäepargi operaator: plaanis on rajada kunstkattega freestyle-park, et suusatada ja lauatada saaks ka suvel

Viimsis avati kahe nädala eest mäepark, mille avamine jäi venima ning mida on saatnud kurtmine kõrgete piletihindade üle. Mäepargi operaatori sõnul avatud nõlv aga väga palju rohkem külastajaid vastu võtta ei suudagi.

Viimsi mäepark on tegutseda jõudnud napilt kaks nädalat, sest üks post ehitati kogemata võõrale maale ja vald ei saanud suusakeskusele varem kasutusluba anda, aga Viimsi abivallavanema Margus Kruusmägi kinnitusel on ta seni mäepargi tööga väga rahul, sest külastajad on rõõmsad ja nõlval pakutakse mitmekesiseid spordivõimalusi.

Kohalikud on kurtnud kõrgete hindade üle, kuid Kruusmägi sõnul on need Eesti keskmisel tasemel. “On igati mõistetav, et operaator soovib oma investeeringud tagasi teenida ja vabaturumajanduses määrab teenustele hinna ettevõtja ise. Mõistagi on ettevõtja huvi külastatavuse suurendamine, mille tõttu peavad hinnad säilitama oma mõistliku piiri ja konkurentsivõime turul,” sõnas Kruusmägi.

Tegelikult mäepark külastatavust praegu väga suurendada ei tahagi. Nimelt rääkis Äärmusliku Spordi ASi juhatuse liige Priit Tammemägi Delfile, et keskus töötab praegu peagu täisvõimsusel ja seda seitse päeva nädalas ning väga palju rohkem külastajaid see mitte just kõige suurem suusanõlv vastu võtta ei suudagi. “Järelikult on piletihinnad paljudele külastajatele igati vastuvõetavad,” lisas ta.

Tammemägi rõhutas samuti, et Vimka pargi mäepiletite hinnad on teiste mäesuusakeskuste ja nõlvadega võrreldes pigem Eesti keskmised. “Kuni 6-aastajad külastajad suusatavad ja lauatavad tasuta. Laenutuse ja suusakooli hinnad on pigem turu soodsamad,” lisas ta. Veel märkis ta, et aktiivsematele harrastajatele pakutakse 250-euroseid hooajapileteid, mis tiheda külastuse korral päevahinna väga soodsaks muudavad. See pilet kehtib ka Otepää Kuutsemäe ja Väike-Munamäe keskustes.

Loe veel

“Mõistlik on aduda ka seda, et lumi on Eestis muutunud eksootiliseks loodusnähtuseks. Ridamisi maratone on aastaid järjest ära jäänud ja tänavu peeti Tartu maraton esimest korda kunstlumel,” rõhutas Tammemägi, lisades, et mäespordi alade ilma kunstlumeta harrastamine kõne alla ei tule.

“Kunstlume tootmine omakorda aga on ressursimahukas: tehnika on kallis ja energiat kulub palju. Heitlikud ilmaolud ei tee ülesannet kuidagi kergemaks. Näiteks vaatamata pikale hooajale oleme sel talvel Otepääl olnud sunnitud lumetegemisega kolm korda nullist alustama. Kulu seega kolm korda n-ö normaalsest kõrgem.”

” Mõistlik on aduda ka seda, et lumi on Eestis muutunud eksootiliseks loodusnähtuseks. Äärmusliku Spordi ASi juhatuse liige Priit Tammemägi

Investeeringuid on tehtud omajagu ka Viimsi mäepargis. Eelmisel nädalal kirjutasime, et Viimsi vallale läheb suusamägi maksma 700 000 eurot. Tammemägi nentis, et operaatori äriplaanis ettenähtud investeering on ses Delfi loos väljatoodud valla investeeringust suurem ja praeguseks on sellest juba kulutatud umbes 40 protsenti. Kahe peale investeeritakse mäkke seega umbes poolteist miljonit eurot.

Viimsi abivallavanem märkis, et avatud nõlv on mäepargi esimene etapp. “Uued ja põnevad atraktsioonid on alles arendusjärgus ja uuel hooajal on mäepark kindlasti rikkalikuma tegevuste valikuga,” sõnas Kruusmägi.

Tammemägi täpsustas, et praegu on juba avatud suusanõlv koos lumepargiga, suusa- ja lumelaua laenutus ning suusakool. Ta lisas ka, et peetud on esimene lumelaua ja freestyle-suusavõistlus. “Plaanis oli selleks talveks rajada ka lumerõngasõidu ja õppenõlv mille teenindamiseks mõeldud linttõstukki sai soetatud, aga seoses tekkinud segadustega ja probleemidega jäi tõstuk paigaldamata ja nõlv rajamata,” rääkis Tammemägi ja kinnitas, et järgmisel talvel need võimalused kindlasti tulevad.

“Oluline rõhk saab olema just õppe-, lastenõlval ning suusa- ja lumelaua koolili ning trennidel — mäesuusatamise, lumelaua, ja freestyle-suusk. Juba on huvi üles näidanud koolid ja lasteaiad. Nendega saab koostöö olema tihe lastele lahedate liikumisvõimaluste pakkumisel ja seda vägagi soodsatel tingimustel. Täpselt nii, nagu see meie Otepää suusamägedel — Kuutsemäel ja Väikesel-Munamäel juba aastaid ja aastaid on toiminud,” kinnitas Tammemägi.

Äärmusliku Spordi AS-i äriplaan näeb aga ette ka suviseid tegevusi, kusjuures eesmärk on tagada, et talviseid tegevusi — suusatamine, lauatamine, suusaõpe, lumerõngasõit — saaks harrastada aasta läbi. Need alad plaanitakse viia kunstkattele, nii et näiteks lumelaudurid ja freestyle-suusatajad saaks treenida ka suvel. “Praegu kaardistamegi võimalusi, et veel selleks suveks kunstkattega freestyle-park rajada, kuigi arvestades bürokraatia kadalippu, mis tuleb lubade saamiseks läbida, jääb see projekt pigem 2018. aastasse,” kahtlustab Tammemägi.

” Majanduslikus mõttes tähendab nii lühike hooaeg totaalset ebaõnnestumist, aga Vimka pargi külastajate tagasiside on olnud operaatori kinnitusel ülipositiivne.

“Küsimusele, kas kahetseme Vimka projekti, on vastus kindel ei. Majanduslikus mõttes tähendab nii lühike hooaeg totaalset ebaõnnestumist. Aga Vimka pargi külastajate tagasiside on olnud ülipositiivne ja on avaldatud siirast tänu ja tunnustust, et asja ette võtsime ning kõigile raskustele vaatamata ka sel hooajal avada õnnestus. Siiras rõõm ja ind laste silmis on parim tänu ja tagasiside,” sõnas Tammemägi.

Äärmusliku Spordi AS sai Viimsi suusakeskuse rajamise õiguse seetõttu, et võitis riigihanke, mille Viimsi vald möödunud suvel mäepargi operaatori leidmiseks välja kuulutas. Tööd saab suusamäel hulk inimesi: ühes vahetuses on tööl 2-3 inimest, peale nende vastavalt vajadusele ka suusa- ja lumelauainstruktor.