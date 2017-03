Viimsi kulutab 700 000 suusamäe jaoks, kodanikud on kriitilised

Viimsi vald kulutas 640 000 eurot suusamäe rajamiseks ja rentis selle seejärel välja erafirmale, mis küsib viimsilastelt suusamäe kasutamise eest krõbedat hinda.

Viimsi vallas Lubja külas on ühele mäeküljele rajatud väike suusamägi. Alates aastast 2012 on vald mäel kokku erinevaid ehitustöid tellinud 401 000 euro eest. Lisaks on vald investeerinud suusanõlvaga seoses olevate erakinnistute vallale võõrandamiseks ja nõlva tegevuseks vajaliku maa kasutusõiguse saamiseks 240 000 eurot.

2017. aastaks on planeeritud suusamäe parklate-teede asfalteerimistööd, mille maksumus võib jääda suurusjärku kuni 60 000 eurot. Kokku läheb seega suusamäe rajamine vallale maksma 700 000 eurot. Kogukonnaaktivist Ivo Rull imestas, et miks kulutab vald nii suure summa suusaspordi peale, kui Viimsi tingimustes on talvel võimalik suusamäge kasutada heal juhul 3-4 kuud. Sama raha eest saaks tema arvates rajada palju rohkem selliseid spordivõimalusi, mida saaks kasutada aastaringselt.

Suusamägi on lisaks suurele rahakulule olnud seni vallavõimu jaoks õnnetu objekt, sest suusamäe köisteetõstuki üks post ehitati kogemata veeteede ameti maale. Suusamägi oli kavas rahvale avada juba 11. veebruaril, aga võõrale maale ehitatud posti tõttu ei saanud vald suusakeskusele kasutusluba anda. Kibekiirelt üritati post siiski ära legaliseerida, pöördudes abi saamiseks majandusministri poole.

Viimsilastes tekitas pahameelt ka see, et suusamäe kasutamise eest küsitakse krõbedat hinda. Täiskasvanu pilet ühe tunni eest maksab 12 eurot. Vallavanem Rein Loik üritas valla lehes pingeid maha võtta lubadusega, et lastele ja gruppidele tulevad odavamad hinnad.

Vald tegi suusamäele suured kulutused, aga rentis selle seejärel tasuta välja eraoperaatorile, kes pidi tegema mäele omakorda investeeringuid. “Eesti talved on lühikesed ja lund vähe, see on operaatorile äririsk, mille ta võtab,“ kommenteeris seda Loik valla lehes.