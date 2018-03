Viimsi keskkooli direktor Ene Koitla lahkus ootamatult ametist: põhjuste osas on suu lukus nii vallajuhtidel kui Koitlal endal

Viimsis elavatele inimestele tuli ootamatult vallavalitsuse teade, et sealse kooli direktor Ene Koitla lahkus praktiliselt päevapealt ametist. Tagamaadest asjaosalised rääkida ei taha.

Vallavalitsuse ametlikus teates seisis, et möödunud esmaspäeval esitas Viimsi kooli direktor Koitla omal soovil lahkumisavalduse. Järgmine päev oligi tema viimane tööpäev. "Loomulikult on tegemist keerulise olukorraga, kuid vallavalitsus üheskoos kooli personaliga tagab kooli igapäevase toimimise," sedastas teates abivallavanem Janek Murakas. "Hetkel tegeleme aktiivselt koolijuhi kohusetäitja otsimisega."

Kohalikud imestavad siiski, miks oli teade nii ootamatu, kas Koitla võis vallajuhtidega oma seisukohtades vastuollu minna?

Koitla ise ei soovi teemal rääkida, ta ütles Delfile napilt, et keeldub kommenteerimisest. Murakas sõnas Delfile, et neil oli Koitlaga meeldiv ja produktiivne koostöö. "Ene Koitla lahkus omal soovil. Usume, et tulevastes väljakutsetes saadab Enet igal juhul edu."

Koitla sai Viimsi keskkooli direktoriks sellest kooliaastast ehk 2017. aasta sügisest. Ta rääkis mõni aeg tagasi kooli häälekandjale, et tal on veel suured plaanid, näiteks tahab ta kooli tuua rohkem robootikat.

Miski ei viitanud sellele, et Koitla oma ameti rutuga maha paneks. Mis põhjusel siiski Koitla otsustas, et enam Viimsi kooli direktorina ei jätka?

Seepeale kordas Murakas seda, mis juba öelnud: "Koolijuht lahkus omal soovil."

Loe veel

Viimsi vallavanem Siim Kallas sõnas täna Delfile: "Rääkige abivallavanem Janek Murakaga. Tema juhtis kõike seda protsessi ja nii palju, kui on kokku lepitud, et sellest räägitakse, tema räägib." Täpsustuse peale, et Murakas ei soovinud midagi öelda, kostis Kallas: "No, järelikult mina ka ei soovi."