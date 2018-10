Viimsi haridusasutuste toitlustajaga lõpetatakse hiigelsuure maksuvõla tõttu leping

Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Ermo Mäeots sõnas Delfile antud intervjuus, et initsiatiiv teenusest loobumiseks ei tulnud mitte vallavalitsuselt, vaid ettevõtelt endalt. "Põhjuseks on minu teada maksuvõlg ja suutmatus teenust osutada," sõnas Mäeots Delfile. Niisamuti kinnitas Mäeots, et tegemist on erandliku juhtumiga ning kindlasti ei osatud seda ette näha.

Ermo Mäeotsa sõnul jätkub laste toitlustamine ning vald üritab KLP Toit OÜ töötajatega sõlmida töölepingud, et toitlustus saaks edasi toimida kuni uue ettevõtte leidmiseni.

Viimsi kooli lapsevanematele saadeti kiri, milles nenditi, et leping toitlustajaga on üles öeldud ning ka kooli puhvet jääb mõneks ajaks suletuks. Kooli direktor Aime Niidas kinnitas, et nende koolis jätkub laste tavapärane toitlustamine.

KLP Toit OÜ-l on 2018. aasta seisuga 353 974 € maksuvõlga. Firma müügitulu jääb 2,7 miljoni euro lähedusse ning puhaskasum on 12 512 €. Veel 2015. aastal oli ettevõte kahjumis 101 953 euroga. Ettevõtte juht Jüri Peetson on jäänud tänase päeva jooksul Delfile tabamatuks.