Viimsi elanik sattus peale keset ööd aias luusivatele kutsumata külalistele

Ööl vastu pühapäeva märkas Tallinna lähedal Randvere külas elav pereisa, kuidas kuuri ees askeldavad kaks võõrast meest, kes panid aga jooksu ja tabada neid ei õnnestunud.

"Varasteks me neid nimetada ei saa – neid ei ole milleski süüdi mõistetud," ütleb naine, kelle abikaasasattus kutsumata külalistele peale, et nende juurest midagi kaasa ei võetud. Samas lisab ta, et see oli vaid aja küsimus. Tema sõnul arvasid kohale sõitnud politseinikud, et võõrad võisid olla üks Lasnamäe punt.

Politsei soovitab võõraste eemalhoidmiseks kasutada maja ümbruses isesüttivaid valgusteid ja valvekaameraid.

