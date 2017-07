VIIMASE MINUTI OTSUS | Kas Keskerakond lõheneb? Kõlvart: päris ausalt, ei tea

Homme keskpäeval selgub, kas Keskerakond läheb kohalikele valimistele ühtse meeskonnana või pudeneb sealt omaette nimekirjana Yana Toomi ja Edgar Savisaare leer.

Yana Toom ütles möödunudnädalasel pressikonverentsil, et Keskerakonnast eraldi nimekirjas on 93 nime. Nimekirja eesotsas on Edgar Savisaar ning suuremateks eestvedajateks tunduvad olevat nn Kolm Õde: Yana Toom, Olga Ivanova ja Oudekki Loone.

Keskerakonna ühtse nimekirja eest seisja ja üks arutelu võtmeisikutest, Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart ütles Delfile, et kohtumiste sisu ta ei kommenteeri: "Me leppisime kokku, et sisust ei räägi." Samas kinnitas ta, et homme päeval peaks selguma arutelude tulemus.

Seega on täna viimane päev aktiivsetest aruteludeks ning homme peaks tulema ametlik kinnitus. "Mingi pressikonverents võiks toimuda, aga raske on öelda, mis vormis," ütles Kõlvart. Et olukord niivõrd tähtsa otsuse eel on lahtine, kinnitab ka Kõlvart: "Päris ausalt: ei tea." Ta nõustus, et olukord tekitab murelikkust. Kõlvart ise on veendumusel, et Keskerakond peaks kohalikel valimistel kandideerima ühtse nimekirjaga. Kuigi erakonna esimehel Jüri Ratasel kõnelusteks väga palju aega ei ole, proovib ta siiski osaleda võimalikult palju. Põhilised kõnelejad on Yana Toom, Olga Ivanova ja Mihhail Kõlvart.

50:50 olukord

Nagu Yana Toom oma intervjuus Eesti Päevalehele mainis, on kokkulepe hetkel "50:50" staadiumis, kuid Delfile teadaolevalt on siiski üsna tõenäoline, et võetakse kurss eraldiseisva valimisliidu poole. Toom kinnitas eile õhtul Delfile, et erakonnasisesed kõnelused pole erilist progressi näinud. "Räägime, räägime, endiselt räägime – olukord on ikka veel selline nagu oli eelmisel nädalal," lausus ta.

Kas tegu on millegi märgilisemaga või mitte, jääb see igaühe enda otsustada, kuid täna öösel jagas Olga Ivanova Facebookis artiklit pealkirjaga, kuidas eraldi nimekiri ikkagi tuleb, kirjutamata postitusele lisaks sõnakestki. Tema avalikku sissekannet kommenteerinud kodanik arvab: "Miks teile seda tsirkust vaja on? Kas tõesti arvate, et keegi teie nimekirjaga koostööd hakkab tegema! Võtate ainult Keskerakonnalt hääli."

Kuigi nii mõnegi silmis võrdub eraldiseisva nimekirjaga valimiste poole tüürimine põhimõtteliselt erakonnast lahku löömisena, sõnas Toom EPL-is, et nemad olukorda sedasi ei näe. Oma tegevusega loodetakse parandada erakonda seestpoolt. Mitte ükski Keskerakonna poliitik ei tahtvat riskida võimalusega, et Reformierakond taas võimule võiks pääseda.

Erakonna ühtsuse eest seisev Jaanus Karilaid ei tahtnud eile olukorrale hinnangut anda. "Ootaks ära need kaks päeva, anname neile võimaluse kohaneda Keskerakonna uute oludega ning siis näeme, kas nad sobituvad sisse või mitte," sõnab erakonna aseesimees Delfile, oodates kokkuleppele truuks jäädes reedet, kommenteerimaks täpsemalt kõneluste sisu.

Karilaid loodab, et "Kolm õde" (Yana Toom, Oudekki Loone ja Olga Ivanova - toim) võtavad mõistuse pähe, kuna praegune olukord lõhkuvat usaldust, mille nii eestlased kui ka venelased parteile andnud on.